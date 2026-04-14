Последствия удара по авиазаводу им. Гагарина, выпускающего Су-57 РФ: что разрушили дроны ВСУ (фото)

В результате удара дронов по производственному цеху авиазавода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре загорелось помещение и пробита крыша, показало фото со спутника. Есть вероятность, что предприятие получило критическое повреждение и не будет выпускать новые Су-35 и Су-57 для Вооруженных сил Российской Федерации. По какому объекту на территории стратегического предприятия РФ ударили украинские дроны и сколько самолетов не дополучат Воздушно-космические силы РФ?

В результате воздушной атаки разрушено оборудование в цехе №46 предприятия "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Гагарина" (КнААЗ), говорится в сообщении Telegram-канала Exilenova+, который опубликовал спутниковое фото с последствиями попадания. Отмечается, что цех — "незаменимое звено" для создания российского истребителя 5-го поколения Су-57. По оценкам аналитиков канала, восстановить производство, которым занимается ОНПП "Технология", будет достаточно сложно и пройдет много времени, пока цех заработает, как раньше.

В канале объяснили, что показывают фото спутника. На изображении заметно черное пятно на крыше производственного помещения на территории КнААЗ. Пятно — это отверстие на крыше цеха №46, которое образовалось в результате удара дронов и пожара. В результате инцидента, который произошел на сотни километров от Украины обвалилось несколько секций кровли, говорится в заметке.

"[Воздушный удар] останавливает или существенно замедляет сборку планеров Су-57, компенсировать которую кооперация с ОНПП "Технология" сможет лишь частично и с большим временным лагом", — написали в канале Exilenova+.

Фото с последствиями удара по авиазаводу им. Гагарина появились в сети 14 апреля, через три дня после атаки Сил обороны. Видим, что темное пятно (следы пожара и сквозные отверстия) занимает около одной восьмой кровли. Данные Google Maps показывают, что речь идет, ориентировочно, о 1400 кв. м.

Взрывы в РФ — как выглядит крыша завода им. Гагарина, 14 апреля Фото: Exilenova+

Кроме данных о масштабах разрушений на заводе КнААЗ, по спутниковому фото можно установить точку удара дронов Украины. Координаты попадания по предприятию в городе Комсомольск-на-Амуре — 50.5975, 137.06858: БпЛА пролетели 6500 км до цели в Хабаровском крае РФ.

Взрывы в РФ — детали атаки на КнАААЗ им. Гагарина

Отметим, ранее Фокус писал о ситуации на заводе им. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, который производит самолеты Су-35 и Су-57 ВС РФ. По состоянию на 2024 год в одном цехе собирали 8-9 Су-35С и 4 Су-57. Пресс-служба "Объединенной авиастроительной корпорации" информировала о темпах производства: ориентировочно, по 2 самолета каждые два месяца (то есть 12 в год). Не известно, сколько полусобранных самолетов находилось в цехе №46: все 12 (годовая мощность на 2024 год), меньше или больше. Между тем в конце 2025 года аналитики обновили данные о производственных мощностях КнААЗ: в частности, речь может идти об около 30 самолетов в год.

Между тем удар по авиазаводу в Комсомольске-на-Амуре состоялся в ночь на 11 апреля 2026 года. В сети появились кадры с места событий, на которых заметили пожар на территории авиазавода им.

Напоминаем, днем 14 апреля Генштаб ВСУ подтвердил атаку дронов на стратегический объект РФ в оккупированном Крыму под Феодосией.