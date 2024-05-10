Что производит оккупант. Обзор военно-промышленного комплекса РФ

Российский военно-промышленный комплекс продолжает увеличивать свое производство. Оно все еще меньше масштабов потерь, но постепенно масштабы производства растут.

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Несмотря на западные санкции Россия сохранила возможность в производстве основного вооружения, а некоторые виды вообще удалось нарастить. Фокус попытался разобраться, как враг развивает собственный оборонно-промышленный комплекс, и где сосредоточены основные производители.

Тема российского ВПК объемная и имеет много элементов, потому что РФ стала наследником большого комплекса после развала Советского Союза. Этот материал — это попытка проанализировать, что начал производить враг, и были ли эти предприятия целями для украинских дальнобойных дронов. Ведь начальник Главного управления разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявлял, что Украина сосредоточится на снижении боевого потенциала России.

"Мы предложили план, направленный на снижение российского потенциала. Он охватывает многие аспекты, такие как военная промышленность, критические военные цели, их аэродромы, их пункты управления", — рассказал генерал-лейтенант.

Производство самоходных артустановок в РФ

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла сотни единиц артиллерийских установок. Это уже поспособствовало наличию на фронте старых пушек по типу Д-1 времен Второй мировой войны, а также к возвращению заброшенных разработок. Если пройтись по основным новым-старым проектам, то россияне вернулись к:

САУ "Мальва" калибром 152-мм и на колесной базе БАЗ-6010-027;

САУ "Коалиция-СВ" калибром 152-мм и на базе Т-90;

САУ "Вена" на базе БМП-3;

САУ "Флокс" на базе "Урала";

САУ "Лотос" на базе БМД-4.

САУ "Флокс" Фото: Скрин видео САУ "Коалиция-СВ" Фото: Открытые источники САУ "Мальва" САУ "Вена" Фото: "Википедия" САУ "Лотос" Фото: РИА-Новости

Часть из этих разработок враг только планирует начать производить. Другую, как вот "Мальва", "Коалиция-СВ" и "Флокс" в РФ уже начали производить. Последнюю ВСУ уже даже уничтожали на одном из направлений. При этом стоит заметить, что в случае с "Коалицией-СВ" неизвестно, где в РФ планируют производить артустановку. Как сообщал эксперт Андрей Тарасенко в Стерлитамаке завод для артиллерии разрушен. Армия РФ получила первую партию "Коалицию-СВ", но она была опытной и построили ее еще раньше.

Предприятие, которое должно было бы производить САУ "Коалиция-СВ"

Сейчас в РФ одним из ключевых производителей, который производит артиллерию, является "Уралтрансмаш". Именно это предприятие производит САУ "Флокс", "Мальва" и другие. Предприятие находится в Екатеринбурге. В основном в РФ восстанавливают и возвращают в строй старую артиллерию, которая годами находилась на хранении. По данным OSINT-аналитика High Marsed, РФ изъяла с хранения около 60% орудий с базы "Лесной городок". Там хранились от 100 до 152-мм орудий по типу Д-30, МТ-12, 2А36 и другие. Он прогнозирует, что на базе до конца года останется около 400 установок М-30, которые в основном не будут подлежать восстановлению. К тому же они нуждаются в других боеприпасах.

Склад хранения "Лесной городок" Фото: In Factum

В целом российские запасы артиллерии до сих пор исчисляются тысячами единиц, которые постепенно возвращаются в строй. Если сравнить количество установок в 2022 году с тем, сколько есть в 2024 году по состоянию на апрель, то РФ имеет 2773 САУ на хранении, а было 4327.

Данные хранения российской артиллерии

Сколько в РФ изготавливают танков

9 мая 2024 года российская армия преодолела новый рубеж — визуально подтвержденные потери танков составили 3000 единиц. Больше всего враг потерял такие машины:

Т-54/55 — 8;

Т-62 — 136;

Т-64 — 92;

Т-72 — 1441;

Т-80 — 840;

Т-90 — 136;

неустановленные танки — 347.

Российская армия сейчас теряет больше техники, чем ее оборонная промышленность способна производить. По подсчетам того же аналитика High Marsed, в РФ сейчас производят около 90 танков в месяц, из которых большая часть снимается с хранения. Основным производителем в РФ является завод "Уралвагонзавод" (Нижний Тагил), который восстанавливает и производит новые танки. Также в РФ планируют возобновить производства танков Т-80. Ранее "Омсктрансмаш" (Омск) был его производителем, но после развала СССР он деградировал и сейчас это танкоремонтный завод. Шаги для восстановления машины уже делаются, в частности, враг смог восстановить производство газотурбинных двигателей ГТД-1250.

ГТД-1250 — это двигатель мощностью 1250 л.с.

Российские инженеры также создали новые модернизации танков, например, Т-72Б3М образца 2023 года. Проводятся эксперименты с защитой от FPV-дронов и для разминирования территории. Если раньше были только решетки над башней, то сейчас все чаще появляются образцы, похожие на "сараи".

Т-90 на "Уралвагонзаводе" Фото: Из открытых источников

Огромные потери в танках заставляют россиян расконсервировать старые машины. На фронте уже были замечены Т-62 и Т-54/55.

Российская авиация

Стратегическая авиация

Производство значительного количества авиации было сосредоточено в РФ. За 30 лет авиационная отрасль у врага деградировала. Они потеряли возможность производить ряд стратегически важных бортов, в частности самолет дальнего радиолокационного наблюдения А-50, стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-95. Имеющийся авиапарк поддерживается за счет каннибализации других машин и модернизации. Владимиру Путину недавно показали четыре бомбардировщика Ту-160. Два из них являются модернизацией, а остальные — сделаны из советских заготовок по программе "восстановления". Пока ни один из них не принят на вооружение, однако эксперты Defense Express призывают обращать внимание на Ту-160М, потому что россияне могут пытаться восстановить изготовление стратегической авиации.

Восстановленные и модернизированные Ту-160М на одном из заводов РФ

Производства Ту-95 и Ту-22М3 у россиян нет. Завод "Авиакор" в Самаре проводит модернизацию Ту-95МС, а на Ту-22М3 интегрируется новое вооружение. Все производство сосредоточено в Казани на авиазаводе КАПО.

Тактическая авиация

Две основных модели тактической авиации в РФ — это самолеты "Миг" и "Су":

Су-30;

Су-34;

Су-35;

Су-57 — россияне позиционируют его как истребитель 5 поколения;

Су-75 — пока изготовлен только демонстратор, производство не налажено;

МиГ-35С — модернизация МиГ-29;

МиГ-29СМТ;

Также в РФ модернизируют штурмовики по типу Су-25, бомбардировщики Су-24 и другие самолеты советских времен. 8 мая ВКС РФ пополнился уже второй партией истребителей Су-35С с начала 2024 года. Заявляется, что предприятие авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (КнААЗ), входящее в состав Объединенной авиастроительной корпорации, работает круглосуточно. Вскоре Минобороны РФ начнет получать партию новых самолетов каждые два месяца. Количество истребителей в одной партии не называют, но обычно на видео показывают по два самолета.

На производстве засветили 8-9 Су-35С и 4 Су-57 Фото: ОАК Производство в КнАААЗе Фото: ОАК

В сюжете российских пропагандистов показали, как выглядит производственная линия Су-34 и Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре. На них OSINTери насчитали 8-9 Су-35С и 4 Су-57.

Вертолетная авиация

Основную часть российских вертолетов составляют борта серии "Мы" и "Ка". Производителями выступают "Казанский авиазавод", "Улан-Удэнский авиазавод", и ААК "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина. Основными бортами выступают:

Ми-8 и его модификации;

Ми-24 — ударный;

Ми-26 — многоцелевой транспортный;

Ми-28 — ударный;

Ми-35 — ударный;

Ка-52 — ударный.

После начала полномасштабной войны РФ активно применяет часть авиапарка для транспортировки или ударных операций. Публичных новостей о поставках новых вертолетов, как это есть с истребителями, у РФ нет. Однако 3 мая гендиректор "Ростеха" Сергей Чемехов заявил, что в 2023 году российская армия якобы получила новые Ка-52М и Ми-28НМ. О поставках других моделей в РФ ничего не сообщали.