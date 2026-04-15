1,6 тысяч км от Украины: российский Стерлитамак атаковали дроны (видео)

БПЛА долетели до Башкортостана в России. Сообщалось о взрывах, а теперь и о пожаре. Не исключено, что горит нефтехимический завод, который был уже атакован в ноябре 2025 года.

О взрывах сообщили сами местные жители в чатах Telegram. Также появились видео пролетающего над Стерлитамаком дрона. Фокус собрал все, что известно.

Стерлитамак — город в России, второй (после Уфы) по численности населения город в Башкортостане, был атакован утром 15 апреля.

Сообщалось о дронах и взрывах. Также местные жители заявили, что не слышали сигнала воздушной тревоги, но слышали уже 7-10 взрывов.

Официальных комментариев нет. А в местных пабликах удаляют сообщения, посты, фото и видео, а также закрывают комментарии.

Официальных сообщений о взрывах в Стерлитамаке нет

Но местные жители рассказывают, что видели, как в сторону завода "Авангард" поехали скорые и пожарные машины и оттуда идет черный дым.

"Авангард" — российский завод ВПК в Стерлитамаке, который производит взрывчатые вещества, спецпродукцию, тару и комплектующие для систем реактивного залпового огня (РСЗО) по государственному оборонному заказу, а также занимается утилизацией взрывчатых веществ.

Также целью мог стать нефтехимический завод в Стерлитамаке (СНХЗ) — один из крупнейших в РФ, который попадал под удар в ноябре 2025 года. СНХЗ среди прочего производит авиационный бензин и синтетические полимеры для нужд ВС РФ.

Напомним, 13 апреля была атакована Вологодская область РФ. Дроны атаковали химический завод "Череповец-Азот" и повредили два аммиачных цеха, установили OSINT-аналитики. Кроме того, возможно попадание в склад аммиака.

А 10 апреля стало известно о новом налете дронов на буровые платформы компании "Лукойл" в Каспийском море.