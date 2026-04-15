1,6 тисяч км від України: російський Стерлітамак атакували дрони (відео)

БПЛА долетіли до Башкортостану в Росії. Повідомлялося про вибухи, а тепер і про пожежу. Не виключено, що горить нафтохімічний завод, який був уже атакований у листопаді 2025 року.

Про вибухи повідомили самі місцеві жителі в чатах Telegram. Також з'явилися відео дрона, що пролітав над Стерлітамаком. Фокус зібрав усе, що відомо.

Стерлітамак — місто в Росії, друге (після Уфи) за чисельністю населення місто в Башкортостані, було атаковано вранці 15 квітня.

Повідомляли про дрони та вибухи. Також місцеві жителі заявили, що не чули сигналу повітряної тривоги, але чули вже 7-10 вибухів.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Офіційних коментарів немає. А в місцевих пабліках видаляють повідомлення, пости, фото та відео, а також закривають коментарі.

Офіційних повідомлень про вибухи у Стерлітамаку немає

Але місцеві жителі розповідають, що бачили, як у бік заводу "Авангард" поїхали швидкі й пожежні машини і звідти йде чорний дим.

Відео дня

"Авангард" — російський завод ВПК у Стерлітамаку, який виробляє вибухові речовини, спецпродукцію, тару і комплектуючі для систем реактивного залпового вогню (РСЗВ) за державним оборонним замовленням, а також займається утилізацією вибухових речовин.

Дим у Стерлітамаку після вибухів Фото: Соцсети

Також ціллю міг стати нафтохімічний завод у Стерлітамаку (СНХЗ) — один із найбільших у РФ, який потрапляв під удар у листопаді 2025 року. СНХЗ серед іншого виробляє авіаційний бензин і синтетичні полімери для потреб ЗС РФ.

Нагадаємо, 13 квітня було атаковано Вологодську область РФ. Дрони атакували хімічний завод "Череповець-Азот" і пошкодили два аміачні цехи, встановили OSINT-аналітики. Крім того, можливе потрапляння в склад аміаку.

А 10 квітня стало відомо про новий наліт дронів на бурові платформи компанії "Лукойл" у Каспійському морі.