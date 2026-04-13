Попадание в аммиачные цеха завода "Череповец-Азот": какие установки повредили, — OSINT (фото)

Дроны атаковали химический завод "Череповец-Азот" и повредили два аммиачных цеха, установили OSINT-аналитики. Кроме того, возможно попадание в склад аммиака. Какие потери нанесли Российской Федерации дроны, атаковавшие стратегическое предприятие на расстоянии 800 км от Украины и при этом им не помешала решетки против БпЛА.

Дым на территории химзавода "Череповец-Азот" в Вологодской области РФ поднимался над тремя точками, говорится в заметке Telegram-канала OSINTеров "КиберБорошно". Речь идет о попадании в цеха "Аммиак-1" и "Аммиак-2" — это две из трех производственных площадки предприятия. Повреждены два цеха с мощностью 900 тыс. тонн продукции в год. Еще одна возможная цель, которая дымилась на видео с места поражения, — это склад готовой продукции: аналитики не уверены в попадании, но есть вероятность.

В заметке OSINTеров отмечается, что склад продукции был защищен от ударов с воздуха. Еще с первых дни войны россияне установили над объектом металлическую решетку, но это, вероятно, не помешало удару. Также уточняется, что дроны атаковали производственные цеха, которые суммарно производили 6% аммиака РФ (от общей годовой мощности всех заводов 15 млн тонн). Полная мощность "Череповец-Азот", при условии, когда все цеха работают, — это 10% российского производства аммиака, говорится в сообщении.

Аналитики установили координаты трёх точек поражения: цех "Аммиак-1" — 59.155456, 37.836980, цех "Аммиак-2" — 59.156805, 37.840802, склад аммиака — 59.158382, 37.838527. Если обозначить указанные точки на Google maps, то видим, что все они расположены в восточной части предприятия, а сам завод — на северной окраине Череповца. Подобное попадание может говорить о том, что дроны без помех облетели населенный пункт или летел напрямик над улицами: средства ПВО не мешали.

Взрывы в РФ — точки поражения на химзаводе "Череповец-Азот", 13 апреля Фото: Google Maps

Ко всему, предприятие "Череповец-Азот" (группа PhosAgro / Apatit) расположено на расстоянии более 800 км от границ Украины севернее Москвы. Чтобы преодолеть такое расстояние, беспилотники должны были бы облететь российскую столицу и обойти систему ПВО в областях Брянской, Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Вологодской и др.

Взрывы в РФ — какое расстояние от "Череповец-Азот" до Украины Фото: Google Maps

Губернатор Вологодской области РФ Георгий Филимонов сообщил об атаке БпЛА в 11:12 13 апреля. Впоследствии чиновник уточнил, что над регионом якобы сбили 13 беспилотников, а один из них сбили над территорией неуказанного предприятия в Череповце. Между тем Минобороны РФ отчиталось о двух волнах дронов: в ночь на 13 апреля насчитали 33 БпЛА, которые угрожали пяти западным российским областям, а затем — о еще 67 летающих аппаратах, которые, среди прочего, действительно добрались до Вологодской области.

Об ударах по российскому химзаводу в Череповце стало известно днем 13 апреля. На видео с места событий показали столб дыма над предприятием, причастным к изготовлению взрывчатки для ВС РФ.

Отметим, Фокус писал об ударах дронов по стратегическим объектам РФ в течение первых месяцев 2026 года. В части случаев источники медиа в СБУ подтверждали, что именно эта часть Сил обороны атаковала российские предприятия. Особое место в перечне — химзаводы, которые выпускают аммиачные добра и компоненты для взрывчатки: под удар попали в феврале — "Метафракс Кемикалс", "Дорогобуж", в марте — "УралХим", "Акрон", "КуйбышевАзот", "Невиномысский Азот". Другие цели Украины — предприятия нефтегазовой сферы. В частности, досталось нефтяным терминалам и портам в Приморске и Усть-Луге (Балтийское море), Тамани и Новороссийске (Черное море).

Напоминаем, 10 апреля стало известно о новом налете дронов на буровые платформы компании "Лукойл" в Каспийском море.