Влучання в аміачні цехи заводу "Череповець-Азот": які установки пошкодили, — OSINT (фото)

Дрони атакували хімічний завод "Череповець-Азот" та пошкодили два аміачних цехи, встановили OSINT-аналітики. Крім того, можливе влучання у склад аміаку. Яких втрат завдали Російській Федерації дрони, які атакували стратегічне підприємство на відстані 800 км від України і при цьому їм не завадила решітки проти БпЛА.

Дим на території хімзаводу "Череповець-Азот" у Вологодській області РФ здіймався над трьома точками, ідеться у дописі Telegram-каналу OSINTерів "КіберБорошно". Ідеться про влучання у цехи "Аміак-1" та "Аміак-2" — це два з трьох виробничих майданчики підприємства. Пошкоджено два цехи з потужністю 900 тис. тонн продукції на рік. Ще одна можлива ціль, яка диміла на відео з місця ураження, — це склад готової продукції: аналітики не впевнені у влучанні, але є ймовірність.

У дописі OSINTерів зауважується, що склад продукції був захищений від ударів з повітря. Ще з перших дні війни росіяни встановили над об'єктом металеву решітку, але це, вірогідно, не завадило удару. Також уточнюється, що дрони атакували виробничі цехи, які сумарно виробляли 6% аміаку РФ (від загальної річної потужності усіх заводів 15 млн тонн). Повна потужність "Череповець-Азот", за умови, коли усі цехи працюють, — це 10% російського виробництва аміаку, ідеться у повідомленні.

Аналітики встановили координати трьох точок ураження: цех"Аміак-1" — 59.155456, 37.836980, цех"Аміак-2" — 59.156805, 37.840802, склад аміаку — 59.158382, 37.838527. Якщо позначити вказані точки на Google maps, то бачимо, що усі вони розташовані у східній частині підприємства, а сам завод — на північній околиці Череповця. Подібне влучання може говорити про те, що дрони без перешкод облетіли населений пункт або летіли навпростець над вулицями: засоби ППО не заважали.

Вибухи у РФ — точки ураження на хімзаводі "Череповець-Азот", 13 квітня Фото: Google Maps

До всього, підприємство "Череповець-Азот" (група PhosAgro / Apatit) розташоване на відстані понад 800 км від кордонів України північніше Москви. Щоб здолати таку відстань, безпілотники мали б облетіти російську столицю та обійти систему ППО в областях Брянській, Смоленській, Тверській, Новгородській, Ленінградській, Вологодській тощо.

Вибухи у РФ — яка відстань від "Череповець-Азот" до України Фото: Google Maps

Губернатор Вологодської області РФ Георгій Філімонов повідомив про атаку БпЛА об 11:12 13 квітня. Згодом посадовець уточнив, що над регіоном начебто збили 13 безпілотників, а один з них збили над територією невказаного підприємства у Череповці. Тим часом Міноборони РФ відзвітувало про дві хвилі дронів: в ніч на 13 квітня нарахували 33 БпЛА, які загрожували п'яти західним російським областям, а потім — про ще 67 літаючих апаратів, як, серед іншого, справді дістались до Вологодської області.

Вибухи у РФ — деталі інциденту у Череповці

Про удари по російському хімзаводу у Череповці стало відомо вдень 13 квітня. На відео з місця подій показали стовп диму над підприємством, дотичним до виготовлення вибухівки для ЗС РФ.

Зазначимо, Фокус писав про удари дронів по стратегічних об'єктах РФ протягом перших місяців 2026 року. У частині випадків джерела медіа в СБУ підтверджували, що саме ця частина Сил оборони атакувала російські підприємства. Особливе місце е переліку — хімзаводи, які випускають аміачні добра та компоненти для вибухівки: під удар потрапили у лютому — "Метафракс Кемикалс", "Дорогобуж", у березні — "УралХим", "Акрон", "КуйбышевАзот", "Невиномысский Азот". Інші цілі України — підприємства нафтогазової сфери. Зокрема, дісталось нафтовим терміналам та портам в Приморську та Усть-Лузі (Балтійське море), Тамані та Новоросійську (Чорне море).

Нагадуємо, 10 квітня стало відомо про новий наліт дронів на бурові платформи компанії "Лукойл" у Каспійському морі.