Как Китай обеспечивает Су-34 и Су-35 РФ супершинами и топливом для "вечных" двигателей, — расследование

Китай обеспечивает Российскую Федерацию армированными шинами для Су-34 и Су-35С, которые забрасывают полутонными авиабомбами города и села. Эти же бомбы сравнивают с землей блиндажи украинской армии. В кабинах сидят российские пилоты, но взлетают "Сушки" благодаря китайским производителям, которые без ограничений поставляют военную продукцию Москве. Расследователи объяснили, почему возникли проблемы у РФ и как Китай устроил сделку.

Шины Су-34 и Су-35С должны меняться каждые десять дней. Двигатели, которые устанавливаются на эти самолеты, должны быть долговечными и устойчивыми благодаря особым присадкам для топлива. Готовые шины, натуральный каучук, армированное волокно, присадки для топлива Россия получает от Китая, установили расследователи Совета экономической безопасности Украины (РЭБУ, ESCU). В отчете, полученном Фокусом, указано, что объем экспорта этих товаров — сотни миллионов долларов в 2024 году. Большинство компаний не попали под санкции партнеров Украины, между тем они закрывают 85% импорта этих товаров в РФ.

Расследователи ESCU установили цепочку поставок из Китая в РФ. В отчете указано, какие китайские компании продают россиянам каучук, армированные волокна, шины, жирные кислоты, какие компании-импортеры РФ приобщены к сделке, каким компаниям ВПК России (подсанкционным) они поставляют продукцию.

"Таким образом, в 2024 году КНР стала лидером в поставках военно-промышленному комплексу Российской Федерации критически важной продукции для Су-34 и Су-35С", — подытожили расследователи.

Китай и РФ — детали сотрудничества

В России не растут каучуковые деревья, из которых получают натуральный каучук для качественных шин. Кроме того, россияне не умеют изготавливать армированное волокно (армидное), которое делает шины более прочными. Ко всему, военно-промышленный комплекс не успевает выполнять заказы Минобороны на изготовление шин для российских истребителей. На помощь Москве пришел Пекин, говорится в расследовании. Выяснилось, что в 2024 году Китай экспортировал в РФ соответствующую продукцию на 60 млн долл. Из этой суммы — 10,3 млн долл. ушло на шины для "Сушек", 9,3 млн долл. на арамидные волокна, 42 млн на натуральный каучук.

РФ — импорт шин для Су-34 и Су-35 РФ Фото: Скриншот

Чтобы двигатели Су-34 и Су-35 меньше ломались и дольше работали, россиянам для авиационного топлива ТС-1 и РТ ежегодно нужно 11 тонн присадок (антиокислительных, противоизносных и антистатических). Присадки на 80% — это жирные кислоты. Россияне самостоятельно изготавливают только антиокислительную присадку Агидол-1 (остальные импортируют). В чем заключалась помощь Китая:

импорт жирных кислот в 2024 году — около 11 тыс. тонн за 13 млн долл. Из этого объема пятая часть — китайская: около 2300 тонн за 3,1 млн долл ;

в 2024 году — около 11 тыс. тонн за 13 млн долл. Из этого объема пятая часть — китайская: ; импорт топливных присадок на 509 тыс. долл.

Китай и РФ — импорт веществ для горючего для Су-34 и Су-35 РФ Фото: Скриншот

ESCU привело названия около 20 китайских компаний, которые импортируют критически важную для ВПК РФ продукцию. Кроме того, есть названия российских компаний-импортеров, которые это устроили. Также называют конечные покупатели — предприятия, которые изготавливают технику и оружие для ВС РФ. Среди них — ОАО "Сухой" и ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (Су-34 и Су-35С), АО "275 авиаремонтный завод" (Су-27, МиГ-29, Л-39 и т.д.), Стерлитамакский нефтехимический завод (Агидол-1), ОАО "Воткинский завод" ("Тополь", "Тополь-М", РС-24 "Ярс", "Искандер-М", "Орешник"), ФКП Свердловский завод (взрывчатка), ФКП Каменский завод и Чебоксарское производственное объединение (оружие и боеприпасы), ТБ "Технолог" (боеприпасы для Т-14 "Армата").

Отметим, Международное сообщество расследователей InformNapalm рассказало о серии взрывов, подрывов, инцидентов на территории РФ в 2022-25 годах. Аналитики показали на карте, что некоторые из названных выше предприятий ВПК РФ уже попадали под украинские "санкции".

Напоминаем, в сентябре Фокус рассказал о темпах производства истребителей Су-34, которым занимается "Объединенная авиастроительная корпорация".