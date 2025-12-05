Як Китай забезпечує Су-34 і Су-35 РФ супершинами та пальним для "вічних" двигунів, — розслідування

Китай забезпечує Російську Федерацію армованими шинами для Су-34 та Су-35С, які закидають півтонними авіабомбами міста та села. Ці ж бомби рівняють з землею бліндажі українського війська. У кабінах сидять російські пілоти, але злітають "Сушки" завдяки китайським виробникам, які без обмежень постачають військову продукцію Москві. Розслідувачі пояснили, чому виникли проблеми у РФ і як Китай влаштував оборудку.

Шини Су-34 та Су-35С повинні мінятись кожні десять днів. Двигуни, які встановлюються на ці літаки, мають бути довговічними та стійкими завдяки особливим присадкам для пального. Готові шини, натуральний каучук, армоване волокно, присадки для пального Росія отримує від Китаю, встановили розслідувачі Ради економічної безпеки України (РЕБУ, ESCU). У звіті, отриманому Фокусом, вказано, що обсяг експорту цих товарів — сотні мільйонів доларів у 2024 році. Більшість компаній не потрапили під санкції партнерів України, між тим вони закривають 85% імпорту цих товарів у РФ.

Розслідувачі ESCU встановили ланцюжок поставок з Китаю у РФ. У звіті вказано, які китайські компанії продають росіянам каучук, армовані волокна, шини, жирні кислоти, які компанії-імпортери РФ долучені до оборудки, яким компаніям ВПК Росії (підсанкційним) вони постачають продукцію.

"Таким чином, у 2024 році КНР стала лідером у постачанні військово-промисловому комплексу Російської Федерації критично важливої продукції для Су-34 та Су-35С", — підсумували розслідувачі.

Китай та РФ — деталі співпраці

У Росії не ростуть каучукові дерева, з яких отримують натуральний каучук для якісних шин. Крім того, росіяни не уміють виготовляти армоване волокно (армідне), яке робить шини міцнішими. До всього, військово-промисловий комплекс не встигає виконувати замовлення Міноборони на виготовлення шин для російських винищувачів. На допомогу Москві прийшов Пекін, ідеться у розслідуванні. З'ясувалось, що у 2024 році Китай експортував у РФ відповідну продукцію на 60 млн дол. З цієї суми — 10,3 млн дол. пішло на шини для "Сушок", 9,3 млн дол. на арамідні волокна, 42 млн на натуральний каучук.

Щоб двигуни Су-34 та Су-35 менше ламались і довше працювали, росіянам для авіаційного пального ТС-1 та РТ щорічно потрібно 11 тонн присадок (антиокислювальних, протизношувальних та антистатичних). Присадки на 80% — це жирні кислоти. Росіяни самостійно виготовляють лише антиокислювальну присадку Агідол-1 (інші імпортують). У чому полягала допомога Китаю:

імпорт жирних кислот у 2024 році — близько 11 тис. тонн за 13 млн дол. З цього об'єму п'ята частина — китайська: близько 2300 тонн за 3,1 млн дол .;

у 2024 році — близько 11 тис. тонн за 13 млн дол. З цього об'єму п'ята частина — китайська: .; імпорт паливних присадок на 509 тис. дол.

ESCU навело назви близько 20 китайських компаній, які імпортують кричтиноважливу для ВПК РФ продукцію. Крім того, є назви російських компаній-імпортерів, які це влаштували. Також називають кінцеві покупці — підприємства, які виготовляють техніку та зброю для ЗС РФ. Серед них — ВАТ "Сухой" та ПАТ "Об’єднана авіабудівна корпорація" (Су-34 та Су-35С), АТ "275 авіаремонтний завод" (Су-27, МіГ-29, Л-39 тощо), Стерлітамакський нафтохімічний завод (Агідол-1), ВАТ "Воткінський завод" ("Тополь", "Тополь-М", РС-24 "Ярс", "Іскандер-М", "Орешник"), ФКП Свердловський завод (вибухівка), ФКП Кам'янський завод та Чебоксарське виробниче об'єднання (зброя та боєприпасів), ТБ "Технолог" (боєприпаси для Т-14 "Армата").

Зазначимо, Міжнародна спільнота розслідувачів InformNapalm розповіла про серію вибухів, підривів, інцидентів на території РФ у 2022-25 роках. Аналітики показали на карті, що деякі з названих вище підприємств ВПК РФ вже потрапляли під українські "санкції".

Нагадуємо, у вересні Фокус розповів про темпи виробництва винищувачів Су-34, яким займається "Об’єднана авіабудівна корпорація".