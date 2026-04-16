Атаку було видно з космосу: у російському Туапсе продовжує палати порт та НПЗ (відео)

У російському місті Туапсе в ніч на 16 квітня було атаковано порт та нафтопереробний завод. Офіційно український Генштаб наразі не підтверджував, що удару завдали саме ЗСУ.

Водночас на місце продовжується пожежа — над Туапсе здіймається величезний стовп диму. Відео публікує канал у Telegram "Exilenova".

За даними авторів каналу, наслідки атаки по морському терміналу у Туапсе було видно навіть з космосу, адже загоряння на підприємстві досить значне.

При цьому командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді натякнув, що атаку здійснили самі підрозділи його структури.

"Якщо що, по болотам "родичі з Туапсе" сірниками від Птахів СБС теж сьогодні вночі необережно на наливайці гралися, курить відповідно, осінтери вам у поміч. Але то окрема, сумісна з іншими Силами глибинного ураження СОУ операція. Про неї оприлюднить Генштаб", — зазначив "Мадяр".

Губернатор Краснодарського краю, де розташоване Туапсе, Веніамін Кондратьєв повідомив, що місто було атаковане безпілотниками. Внаслідок удару загинуло двоє людей, зокрема 14-річна дівчинка.

Водночас він не підтвердив ураження порту чи нафтоперероблювального заводу.

Ще вночі Фокус повідомляв, що ударні безпілотникии атакували нафтопереробний завод в Туапсе, Краснодарського краю РФ. На підприємстві спалахнула пожежа.

Нагадаємо, 15 квітня дрони "Лютий" влучили по "Стерлітамацькому нафтохімічному заводу".

Нагадаємо, 13 квітня було атаковано Вологодську область РФ. Дрони атакували хімічний завод "Череповець-Азот" і пошкодили два аміачні цехи, встановили OSINT-аналітики. Крім того, можливе потрапляння в склад аміаку.

А 10 квітня стало відомо про новий наліт дронів на бурові платформи компанії "Лукойл" у Каспійському морі.