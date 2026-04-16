"Завод горить": БПЛА вдарили по НПЗ в Туапсе (відео)

У ніч на 16 квітня ударні безпілотникии атакували нафтопереробний завод в Туапсе, Краснодарського краю РФ.

На підприємстві спалахнула пожежа, повідомило російське видання Astra.

"Туапсинський нафтопереробний завод горить після нападу в Краснодарському краї", — йдеться у повідомленні.

Журналісти уточнили, що, згідно з аналізом, горить НПЗ, яке розташоване за адресою: вул. Індустріальна, 4.

Водночас у мережі з'явились відео пожежі на заводі.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив, що уночі регіон вкотре зазнав масової атаки БПЛА.

"У Туапсе внаслідок падіння уламків пошкоджено 5 приватних і 1 багатоквартирний житловий будинок. Адміністрація муніципалітету розгортає пункт тимчасового розміщення для мешканців. Також численні уламки впали на території підприємств у районі морського порту", — написав Кондратьєв.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала удару по нафтопереробному заводі в Туапсе.

Зазначимо, що Туапсинський нафтопереробний завод — підприємство, яке утворює єдиний виробничий комплекс з морським терміналом заводу нафтопродуктозабезпечення ПАТ "Роснефть" — ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе". Входить до складу нафтової компанії "Роснефть".

