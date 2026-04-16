"Завод горит": БПЛА ударили по НПЗ в Туапсе (видео)

В ночь на 16 апреля ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, Краснодарского края РФ.

На предприятии вспыхнул пожар, сообщило российское издание Astra.

"Туапсинский нефтеперерабатывающий завод горит после нападения в Краснодарском крае", — говорится в сообщении.

Журналисты уточнили, что, согласно анализу, горит НПЗ, которое расположено по адресу: ул. Индустриальная, 4.

В то же время в сети появились видео пожара на заводе.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что ночью регион в очередной раз подвергся массовой атаке БПЛА.

"В Туапсе в результате падения обломков повреждены 5 частных и 1 многоквартирный жилой дом. Администрация муниципалитета разворачивает пункт временного размещения для жителей. Также многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта", — написал Кондратьев.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе.

Отметим, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод — предприятие, которое образует единый производственный комплекс с морским терминалом завода нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" — ООО "РН-Морской терминал Туапсе". Входит в состав нефтяной компании "Роснефть".

