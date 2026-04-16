Атака была видна из космоса: в российском Туапсе продолжает пылать порт и НПЗ (видео)

В российском городе Туапсе в ночь на 16 апреля были атакованы порт и нефтеперерабатывающий завод. Официально украинский Генштаб пока не подтверждал, что удар нанесли именно ВСУ.

В то же время на месте продолжается пожар — над Туапсе поднимается огромный столб дыма. Видео публикует канал в Telegram "Exilenova".

По данным авторов канала, последствия атаки по морскому терминалу в Туапсе было видно даже из космоса, ведь возгорание на предприятии довольно значительное.

При этом командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди намекнул, что атаку осуществили сами подразделения его структуры.

"Если что, по болотам "родственники из Туапсе" спичками от Птиц СБС тоже сегодня ночью неосторожно на наливайке игрались, курит соответственно, осинтеры вам в помощь. Но это отдельная, совместимая с другими Силами глубинного поражения СОУ операция. О ней обнародует Генштаб", — отметил "Мадьяр".

Губернатор Краснодарского края, где расположено Туапсе, Вениамин Кондратьев сообщил, что город был атакован беспилотниками. В результате удара погибли два человека, в том числе 14-летняя девочка.

В то же время он не подтвердил поражение порта или нефтеперерабатывающего завода.

Еще ночью Фокус сообщал, что ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, Краснодарского края РФ. На предприятии вспыхнул пожар.

Напомним, 15 апреля дроны "Лютый" попали по "Стерлитамакскому нефтехимическому заводу".

Фокус также писал о последствиях удара по авиазаводу им. Гагарина, который выпускает Су-57 ВС РФ.

Напомним, 13 апреля была атакована Вологодская область РФ. Дроны атаковали химический завод "Череповец-Азот" и повредили два аммиачных цеха, установили OSINT-аналитики. Кроме того, возможно попадание в склад аммиака.

А 10 апреля стало известно о новом налете дронов на буровые платформы компании "Лукойл" в Каспийском море.