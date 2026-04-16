"О, Туапсе приехало": "Мадяр" показал видео поражения российского НПЗ в РФ

Командующий СБС ВСУ подтвердил, что операция реализована силами подразделений глубинного поражения СОУ.

Роберт Бровди, известный, как "Мадяр", командующий Сил беспилотных систем ВСУ процитировал российский фильм "Горько!" и рассказал об атаке на нефтеперерабатывающий завод, который еще горит.

"О, Туапсе приехало! Заклевали и выпотрошили сегодня, 16 апреля, Свободолюбивые Украинские Птицы стратегический объект "Роснефти" Туапсинский НПЗ, пылает эпично", — написал Бровди и пообещал, что "дальше точно будет...".

Ранее 16 апреля Роберт Бровди сообщал, что кроме НПЗ в Туапсе подразделения Сил беспилотных систем поразили дронами 16 военных целей российских захватчиков: две базы размещения оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" в населенных пунктах Межгорье и Курортное на территории временно оккупированного Крыма.

Он отметил, что удары нанесли пилоты 9-го батальона "Кайрос" 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра".

Кроме того, были поражены следующие объекты врага:

зенитно-ракетный комплекс "Оса-АК" в Водяном Донецкой области;

зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в Крыму;

нефтебазы в Октябрьском и Глубоком Яру в Крыму;

зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" в Батаговке Запорожской области;

склад боеприпасов Черноморского флота РФ в Межгорье в Крыму;

мастерская и склад беспилотников "Рубикон" в Горном Донецкой области.

Отдельно отмечается, что подразделения Сил беспилотных систем также присоединились к удару по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе Краснодарского края России. "Мадяр" добавил, что детали этой операции должен обнародовать Генеральный штаб ВСУ.

Напомним, Фокус писал, что последствия атаки по морскому терминалу в Туапсе было видно даже из космоса, ведь возгорание на предприятии довольно значительное.

А 15 апреля дроны "Лютый" попали по "Стерлитамакскому нефтехимическому заводу".