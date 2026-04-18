Три корабля, РЛС, нефтебаза: дроны СБУ поразили ряд целей РФ в оккупированном Крыму (фото)

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщает об успешной комплексной операции на территории оккупированного Крыма, где были поражены корабли, локационная станция и нефтебаза оккупантов. Мероприятия проводили специалисты Центра спецопераций "Альфа".

Украинские специалисты установили факт поражения трех судов ВС РФ на оккупированном полуострове. Об этом говорится в заявлении пресс-службы украинской спецслужбы.

"Альфовцы" повредили большие десантные корабли ВМФ РФ "Ямал" и "Азов", а также еще один корабль неустановленного типа. Также "есть данные" о вероятном поражении противодиверсионного катера проекта 21980 "Грачонок", говорится в сообщении.

"Беспилотники "Альфы" СБУ повредили блок антенн коммуникационной системы "Дельфин", РЛС МР-10М1 "Мис-М1", — отчитываются в спецслужбе, добавляя об атаке дронов операторов СБУ по нефтебазе "Югторсан" на ВОТ Крыма.

Відео дня

Накануне Фокус сообщал об атаке дронов в Крыму и Самарской области РФ. Местные паблики сообщают, что возник пожар на нефтебазе на мысе Манганари между Казачьей и Камышовой бухтами в Севастополе.

Впоследствии стало известно, что БПЛА атаковали НПЗ в российском Новокуйбышевске. Предприятие является одним из ключевых нефтеперерабатывающих объектов "Роснефти" в Поволжье, его мощность составляет 8,8 миллиона тонн нефти в год.