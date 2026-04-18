Дроны атаковали Крым и Самарскую область РФ: над НПЗ поднялись густые черные столбы дыма

В ночь на субботу 18 апреля, в оккупированном Севастополе прогремела серия мощных взрывов. По предварительной информации, беспилотники атаковали цели в Крыму.

Дроны нанесли несколько ударов по бывшему штабу ВМС, расположенный по ул. Руднева, 33. Об этом сообщает проукраинский телеграм-канал "Крымский ветер".

Кроме того, как сообщается, возник пожар на нефтебаза на мысе Манганари между Казачьей и Камышовой бухтами.

Севастополь

При этом "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что дым в районе Казачьей Бухты возник из-за сбитого БПЛА, который якобы упал на резервуар с остатками топлива, и пожар, по его словам, совершенно не повлияет на ситуацию со снабжением топливом.

Публикация Развожаева

"Крымский ветер" также сообщает, что на нефтебазе в Севастополе утром произошло повторное возгорание. Вероятно, загорелся еще один резервуар поблизости, не исключают свидетели.

Дым над Севастополем

Где еще атаковали БПЛА 18 апреля

В Самарской области был атакован АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" и резервуарный парк Сызранского нефтеперерабатывающего завода. Оба предприятия входят в структуру "Роснефти", сообщает российский телеграм-канал Astra.

Новокуйбышевск

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что были зафиксированы прилеты по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызрани, однако подробностей не привел.

