Дрони атакували Крим і Самарську область РФ: над НПЗ піднялися густі чорні стовпи диму

У ніч на суботу 18 квітня, в окупованому Севастополі прогриміла серія потужних вибухів. За попередньою інформацією, безпілотники атакували цілі в Криму.

Дрони завдали кілька ударів по колишньому штабу ВМС, розташованому на вул. Руднєва, 33. Про це повідомляє проукраїнський телеграм-канал "Кримський вітер".

Крім того, як повідомляється, виникла пожежа на нафтобазі на мисі Манганарі між Козачою і Очеретяною бухтами.

Водночас "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що дим у районі Козачої Бухти виник через збитий БПЛА, який нібито впав на резервуар із залишками пального, і пожежа, за його словами, абсолютно не вплине на ситуацію з постачанням пального.

"Кримський вітер" також повідомляє, що на нафтобазі в Севастополі вранці сталося повторне загоряння. Ймовірно, загорівся ще один резервуар поблизу, не виключають свідки.

Де ще атакували БПЛА 18 квітня

У Самарській області було атаковано АТ "Новокуйбишевський нафтопереробний завод" і резервуарний парк Сизранського нафтопереробного заводу. Обидва підприємства входять до структури "Роснефти", повідомляє російський телеграм-канал Astra.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев повідомив, що було зафіксовано прильоти по промислових підприємствах Новокуйбишевська і Сизрані, проте подробиць не навів.

