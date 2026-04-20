Вибухи в Анапі та Геленджику: дрони масовано атакували Краснодарський край РФ, у Туапсе сильна пожежа (відео)

У ніч на 20 квітня безпілотники масовано атакували Краснодарський край Росії. У мережі повідомляють про можливе повторне ураження нафтопереробного заводу або порту у Туапсе.

Після серії вибухів на одному з об'єктів здійнялася масштабна пожежа. Про це повідомили OSINT-канали.

"Сили оборони ударними БпЛА повторно уразили Туапсинський порт або НПЗ. На обʼєкті масштабна пожежа", — йдеться у повідомленні.

Інший моніторинговий канал, Supernova+, інформував, що станом на 03:00 годину атака на Туапсе продовжується. За попередньою інформацією, палають щонайменше два резервуари з нафтопродуктами на території Туапсинського НПЗ. Однак офіційного підтвердження цих даних на момент публікації немає.

OSINT-канал Astra повідомляв, що у Туапсе під атакою дронів опинився морський порт.

Відео дня

Російські Telegram-канали також писали про нічну атаку дронів на Кубань. Стверджується, що вибухи, окрім Туапсе, також прогриміли у Геленджику та в Анапі.

Очевидці розповідають, що після опівночі вже прогриміли десятки вибухів. Перед цим в аеропортах міст Краснодар та Геленджик запровадили тимчасові обмеження на посадження та виліт літаків.

Варто зауважити, що кілька днів тому безпілотники вже атакували НПЗ у Туапсе. Після ударів на заводі зафіксували масштабне займання, яке продовжувалося упродовж кількох днів.

Нагадаємо, у ніч на 19 квітня російський Таганрог атакували ракети: здійнялася пожежа на території автомобільного заводу, де зараз росіяни виготовляють безпілотники.

Також Краснодарський край РФ 19 квітня атакували дрони: внаслідок атаки загорілися об'єкти у районі морського порту в Єйську.