Зараз випускає дрони: у російському Таганрозі ракети атакували завод ТагАЗ, — аналітики (відео)

Під ранок 19 квітня російське місто Таганрог атакували ракети, внаслідок чого здійнялася пожежа на місцевому виробництві.

За попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару у Таганрозі палає Таганрозький автомобільний завод (ТагАЗ). Відповідну інформацію оприлюднили OSINT-канали.

Про вибухи у Таганрозі повідомили близько 04:45 години. Повідомлялося, що місто під ракетним ударом, після яких над ним здійнявся стовп диму. Масштабна пожежа була зафіксована в одному з районів.

Після аналізу OSINT-аналітики розповіли, що атаковане підприємство — Таганрозький автомобільний завод.

"Таганрог, Ростовська область, ймовірно, був атакований ТаГАЗ, місцеві також писали про це", — йдеться у повідомленні.

Як розповідають аналітики, ТагАЗ — колишня російська компанія, що збирала легкові та вантажні автомобілі різних марок. Проте в останні роки через фінансові труднощі на підприємстві почали виготовляти безпілотники для російської армії.

"Також нагадаємо що на території ТагАЗу розташоване ТОВ "Атлант Аеро", яке випускає ударно-розвідувальні дрони "Молния" та комплектувальні частини для дронів типу "Оріон", — зазначили аналітики.

Exilenova+ | на території заводу діє ТОВ "Атлант Аеро"

Офіційної інформації щодо ураження об'єкта на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, у ніч на 19 квітня безпілотники атакували Краснодарський край РФ: пожежа здійнялася у районі морського порту, вибухи пролунали у Єйську, Сочі та Геленджику.

18 квітня Сили оборони уразили чотири об'єкти нафтопереробної галузі у Росії, заявив Генштаб ЗСУ.