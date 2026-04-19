Зараз випускає дрони: у російському Таганрозі ракети атакували завод ТагАЗ, — аналітики (відео)
Під ранок 19 квітня російське місто Таганрог атакували ракети, внаслідок чого здійнялася пожежа на місцевому виробництві.
За попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару у Таганрозі палає Таганрозький автомобільний завод (ТагАЗ). Відповідну інформацію оприлюднили OSINT-канали.
Про вибухи у Таганрозі повідомили близько 04:45 години. Повідомлялося, що місто під ракетним ударом, після яких над ним здійнявся стовп диму. Масштабна пожежа була зафіксована в одному з районів.
Після аналізу OSINT-аналітики розповіли, що атаковане підприємство — Таганрозький автомобільний завод.
"Таганрог, Ростовська область, ймовірно, був атакований ТаГАЗ, місцеві також писали про це", — йдеться у повідомленні.
Як розповідають аналітики, ТагАЗ — колишня російська компанія, що збирала легкові та вантажні автомобілі різних марок. Проте в останні роки через фінансові труднощі на підприємстві почали виготовляти безпілотники для російської армії.
"Також нагадаємо що на території ТагАЗу розташоване ТОВ "Атлант Аеро", яке випускає ударно-розвідувальні дрони "Молния" та комплектувальні частини для дронів типу "Оріон", — зазначили аналітики.
Офіційної інформації щодо ураження об'єкта на момент публікації не надходило.
Нагадаємо, у ніч на 19 квітня безпілотники атакували Краснодарський край РФ: пожежа здійнялася у районі морського порту, вибухи пролунали у Єйську, Сочі та Геленджику.
18 квітня Сили оборони уразили чотири об'єкти нафтопереробної галузі у Росії, заявив Генштаб ЗСУ.