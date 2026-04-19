Сейчас выпускает дроны: в российском Таганроге ракеты атаковали завод ТагАЗ, — аналитики (видео)
Под утро 19 апреля российский город Таганрог атаковали ракеты, в результате чего поднялся пожар на местном производстве.
По предварительной информации, в результате ракетного удара в Таганроге пылает Таганрогский автомобильный завод (ТагАЗ). Соответствующую информацию обнародовали OSINT-каналы.
О взрывах в Таганроге сообщили около 04:45 часов. Сообщалось, что город под ракетным ударом, после которых над ним поднялся столб дыма. Масштабный пожар был зафиксирован в одном из районов.
После анализа OSINT-аналитики рассказали, что атакованное предприятие — Таганрогский автомобильный завод.
"Таганрог, Ростовская область, вероятно, был атакован ТаГАЗ, местные также писали об этом", — говорится в сообщении.
Как рассказывают аналитики, ТагАЗ — бывшая российская компания, которая собирала легковые и грузовые автомобили различных марок. Однако в последние годы из-за финансовых трудностей на предприятии начали изготавливать беспилотники для российской армии.
"Также напомним что на территории ТагАЗа расположено ООО "Атлант Аэро", которое выпускает ударно-разведывательные дроны "Молния" и комплектующие части для дронов типа "Орион", — отметили аналитики.
Официальной информации о поражении объекта на момент публикации не поступало.
Напомним, в ночь на 19 апреля беспилотники атаковали Краснодарский край РФ: пожар поднялся в районе морского порта, взрывы прогремели в Ейске, Сочи и Геленджике.
18 апреля Силы обороны поразили четыре объекта нефтеперерабатывающей отрасли в России, заявил Генштаб ВСУ.