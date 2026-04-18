Бушуют пожары: Силы обороны поразили четыре объекта нефтеперерабатывающей отрасли РФ, — Генштаб

В ночь на субботу 18 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили несколько важных объектов нефтеперерабатывающей отрасли России. Удары нанесены в рамках снижения военно-экономического потенциала оккупантов.

Сейчас пожары бушуют на нефтеперерабатывающих заводах "Новокуйбышевский" и "Сызранский" в Самарской области, нефтеналивном терминале "РПК-Высоцк "Лукойл-2" в Ленинградской области и нефтеперекачивающей станции "Тихорецк" в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Все объекты, как отмечается, участвуют в обеспечении российского агрессора. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Важно

Кроме того, Силы обороны поразили ряд мест хранения горюче-смазочных материалов врага на временно оккупированных территориях Украины, в частности в районе Мариуполя.

Также украинские воины били по расположениям ремонтных подразделений врага в районах населенных пунктов Мангуш и Графское на ВОТ Донецкой области и Токмак на ВОТ Запорожской области.

Відео дня

"Далее будет!", — предупреждают в Генштабе, добавляя, что Силы обороны продолжают принимать меры для подрыва военно-экономического потенциала оккупантов и принуждения Москвы прекратить вооруженную агрессию.

Фокус писал, что в ночь на 18 апреля в оккупированном Севастополе прогремела серия мощных взрывов.

Также напомним, что дроны атаковали Самарскую область России. Под удар попал один из ключевых нефтеперерабатывающих объектов в Поволжье с мощностью до 8,8 миллиона тонн нефти в год.