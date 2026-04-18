Вирують пожежі: Сили оборони уразили чотири об'єкти нафтопереробної галузі РФ, — Генштаб

У ніч на суботу 18 квітня підрозділи Сил оборони України уразили декілька важливих об'єктів нафтопереробної галузі Росії. Удари завдані в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу окупантів.

Наразі пожежі вирують на нафтопереробних заводах "Новокуйбишевський" та "Сизранський" у Самарській області, нафтоналивному терміналі "РПК-Высоцк "Лукойл-2" у Ленінградській області і нафтоперекачувальній станції "Тихорєцк" у Краснодарському краї РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Усі об’єкти, як наголошується, беруть участь у забезпеченні російського агресора. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Крім того, Сили оборони уразили низку місць зберігання пально-мастильних матеріалів ворога на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у районі Маріуполя.

Також українські воїни били по розташуваннях ремонтних підрозділів ворога у районах населених пунктів Мангуш та Графське на ТОТ Донецької області й Токмак на ТОТ Запорізької області.

"Далі буде!", — попереджають у Генштабі, додаючи, що Сили оборони продовжують вживати заходів для підірвання воєнно-економічний потенціал окупантів та примушення Москви припинити збройну агресію.

Фокус писав, що в ніч на 18 квітня в окупованому Севастополі прогриміла серія потужних вибухів.

Також нагадаємо, що дрони атакували Самарську область Росії. Під удар потрапив один із ключових нафтопереробних об'єктів у Поволжі з потужністю до 8,8 мільйона тонн нафти на рік.