Краснодарський край РФ атакували дрони: спалахнула пожежа у районі морського порту (відео)

У ніч на 19 квітня безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Вибухи прогриміли у низці міст, зокрема у Єйську, Сочі та Геленджику.

Внаслідок атаки дронів здійнялася пожежа у районі морського порту у місті Єйськ. Про це повідомили OSINT-аналітики.

"Єйськ, Краснодарський край, вибухи в районі порту", — йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що після вибухів на місці атаки здійнялася пожежа. Аналітики припускають, що атака була спрямована на порт або склади з безпілотниками, також могло бути атаковано виробничі цехи. Проте офіційного підтвердження цих даних на момент публікації не надходило.

В Оперативному штабі Краснодарського краю атаку на Єйськ підтвердили. Росіяни повідомляють, що у районі морського порту нібито впали уламки збитого безпілотника, однак пожеж буцімто не зафіксовано. На місце спрямували оперативні служби.

Також повідомляється, що у Єйську внаслідок "падіння уламків" БпЛА вибило вікна у трьох приватних будинках.

Російські Telegram-канали пишуть, що, окрім Єйська, вибухи прогриміли у Сочі та Геленджику. Очевидці скаржаться на роботу сил протиповітряної оборони у містах і звуки прольоту безпілотників, що було чутно у небі. Перед атакою місцеві аеропорти призупинили роботу.

Нагадаємо, у ніч на 18 квітня безпілотники масовано атакували окупований Севастополь: здійнялася пожежа у порту.

Також 18 квітня дрони уразили Новокуйбишевський НПЗ, на місці здійнялася пожежа. У мережі показали кадри атаки на місто.