Взрывы в Анапе и Геленджике: дроны массированно атаковали Краснодарский край РФ, в Туапсе сильный пожар (видео)

В ночь на 20 апреля беспилотники массированно атаковали Краснодарский край России. В сети сообщают о возможном повторном поражении нефтеперерабатывающего завода или порта в Туапсе.

После серии взрывов на одном из объектов поднялся масштабный пожар. Об этом сообщили OSINT-каналы.

"Силы обороны ударными БпЛА повторно поразили Туапсинский порт или НПЗ. На объекте масштабный пожар", — говорится в сообщении.

Другой мониторинговый канал, Supernova+, информировал, что по состоянию на 03:00 часов атака на Туапсе продолжается. По предварительной информации, горят по меньшей мере два резервуара с нефтепродуктами на территории Туапсинского НПЗ. Однако официального подтверждения этих данных на момент публикации нет.

OSINT-канал Astra сообщал, что в Туапсе под атакой дронов оказался морской порт.

Российские Telegram-каналы также писали о ночной атаке дронов на Кубань. Утверждается, что взрывы, кроме Туапсе, также прогремели в Геленджике и в Анапе.

Очевидцы рассказывают, что после полуночи уже прогремели десятки взрывов. Перед этим в аэропортах городов Краснодар и Геленджик ввели временные ограничения на посадку и вылет самолетов.

Стоит заметить, что несколько дней назад беспилотники уже атаковали НПЗ в Туапсе. После ударов на заводе зафиксировали масштабное возгорание, которое продолжалось в течение нескольких дней.

Напомним, в ночь на 19 апреля российский Таганрог атаковали ракеты: поднялся пожар на территории автомобильного завода, где сейчас россияне изготавливают беспилотники.

Также Краснодарский край РФ 19 апреля атаковали дроны: в результате атаки загорелись объекты в районе морского порта в Ейске.