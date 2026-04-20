В Крыму ГУР ударило по БДК "Ямал" и "Николай Фильченков" РФ: экипаж был на палубе (видео)

Спецподразделение ГУР "Призраки" поразило в Севастополе большие десантные корабли (БДК) проекта "Ямал" и "Николай Фильченков", сообщило ведомство. Кроме того, под удар попала радиолокационная станция (РЛС) "Подлет-К1", которая видит цели на 300 км. В кадр попал момент попадания дрона по кораблю, на палубе которого как раз находились моряки флота Российской Федерации. Какие возможности потеряла Москва благодаря удару ГУР по объектам в Крыму?

Вооруженные силы РФ потеряли два военных корабля в бухте Севастополя общей грузоподъемностью 1500 тонн и стоимостью 150 млн долл., говорится в заявлении ГУР МОУ. Поврежденная РЛС "Подлет-К1" стоила 5 млн долл. После успешной отработки дронов россияне потеряли возможность подвозить бронетехнику и десант к берегам Украины. На видео спецоперации — беспрепятственный полет беспилотников ГУР, которые выходят на цели и врезаются в палубные надстройки с аппаратурой и экипажем.

Пресс-служба ведомства сообщила, что воздушная атака на БДК "Ямал" и "Николай Филенков" состоялась в ночь с 18 на 19 апреля. Также уточняется, что указанные корабли РФ использовала во время российско-украинской войны.

Какие возможности потеряла Москва после удара ГУР по Севастополю 18-19 апреля?

"Ямал" — БДК проекта 775, построенный в 1988 году на верфи Stocznia Północna в Польше. Физические размеры — длина 112 м, ширина 15 м, высота 12 м, осадка 3,7 м. Корабль может перевезти 500 тонн груза, например, до 10 танков, 12 бронетранспортеров и 340 десантников. Ко всему, "Ямал" мог ходить не только над морскими глубинами, но и по судоходным рекам. В частности, в сети есть фото, как "Ямал" проходит под Ингулецким мостом в Николаеве: после удара ГУР у РФ уменьшилась возможность десантирования вглубь украинской территории.

Взрывы в Крыму — появление БДК "Ямал" в Николаеве в 2010 году Фото: Из открытых источников

"Николай Фильченков" — БДК проекта 1171 ВС РФ, построенный в 1975 году на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. Грузоподъемность — 1000 тонн, вооружение — корабельная система залпового огня НУРС "Град-М", тремя пушками, зенитно-ракетная установка "Стрела-3" (стреляет ракетами с инфракрасной головкой самонаведения). До 19 апреля 2026 года РФ потеряла один корабль проекта 1171 во время войны в Украине — это "Саратов" в порту Бердянска в первые дни вторжения. Другие три БДК этого проекта — "Николай Вилков", который базируется во Владивостоке, и БДК "Орск", который ошибочно считали пораженным в Бердянске.

Отметим, Фокус писал о других поражениях в Крыму в апреле 2026 года. В частности, 18 апреля в СБУ заявили о ночной воздушной атаке на важные цели ВС РФ в оккупированном Крыму и на российском юге. Выяснилось, что центр "Альфа" поразил десантные корабли "Ямал" и "Азов", не идентифицированный корабль и противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок". Кроме того, попали по системе ПВО — по антеннам коммуникационной системы "Дельфин", РЛС МР-10М1 "Мис-М1" (обнаруживает надводные цели — корабли, катера, морские дроны) и резервуар с горючим на базе "Югторсан" (Севастополь).

Напоминаем, в ночь на 20 апреля было шумно в порту Туапсе, где после удара дронов загорелся новый резервуар с российской нефтью.