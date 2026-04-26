"Сейчас идет защита города": из-за атак ВСУ в оккупированном Севастополе начался набор жителей в "отряды обороны"
На фоне массированных атак беспилотников во временно оккупированном Севастополе власти начали призывать жителей присоединяться к так называемым "отрядам обороны" города.
Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о наборе жителей в отряд "Севастополь", чтобы противодействовать атакам беспилотников и защищать объекты критической инфраструктуры. Об этом оккупационный чиновник написал в своем Telegram-канале 26 апреля.
"Отряд "Севастополь" набирает бойцов! Я обращаюсь ко всем, кто готов защищать Севастополь. Сейчас идет оборона города. И наш отряд стоит на защите Севастополя наряду с силами ПВО и Черноморского флота", — написал Развожаев.
Отряд был основан еще в 2023 году по указу российского диктатора Владимира Путина. Однако сейчас, на фоне атак беспилотников, он приобрел особую актуальность для оккупантов в Севастополе.
Подразделение, по словам губернатора, выполняет ряд функций:
- отражение атак беспилотников в составе мобильных огневых групп;
- антитеррористическую и антидиверсионную работу;
- охрану объектов критической инфраструктуры совместно с военными и правоохранительными органами;
- патрулирование горных и лесных территорий и тому подобное.
Развожаев добавил, что задач в оккупированном Севастополе "сейчас много", из-за чего и пришлось открыть набор новых людей в отряд.
Атаки на оккупированный Крым
Стоит отметить, что о наборе россияне объявили на фоне массированных атак беспилотников на оккупированный полуостров. Так, в ночь на 26 апреля в Севастополе и других уголках Крыма вражеская ПВО пыталась сбить дроны в течение нескольких часов. Однако на утро Служба безопасности Украины сообщила об успешном поражении трех военных кораблей россиян и самолета МиГ-31 в Крыму.
20 апреля Главное управление разведки отчиталось о поражении десантных кораблей РФ проекта "Ямал" и "Николай Фильченков", а также радиолокационной станции "Подлет-К1 в Крыму.
18 апреля дроны атаковали бывший штаб ВМС в Севастополе и ряд целей, сообщали местные каналы.