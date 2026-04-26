"Сейчас идет защита города": из-за атак ВСУ в оккупированном Севастополе начался набор жителей в "отряды обороны"

На фоне массированных атак беспилотников во временно оккупированном Севастополе власти начали призывать жителей присоединяться к так называемым "отрядам обороны" города.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о наборе жителей в отряд "Севастополь", чтобы противодействовать атакам беспилотников и защищать объекты критической инфраструктуры. Об этом оккупационный чиновник написал в своем Telegram-канале 26 апреля.

"Отряд "Севастополь" набирает бойцов! Я обращаюсь ко всем, кто готов защищать Севастополь. Сейчас идет оборона города. И наш отряд стоит на защите Севастополя наряду с силами ПВО и Черноморского флота", — написал Развожаев.

Отряд был основан еще в 2023 году по указу российского диктатора Владимира Путина. Однако сейчас, на фоне атак беспилотников, он приобрел особую актуальность для оккупантов в Севастополе.

Подразделение, по словам губернатора, выполняет ряд функций:

отражение атак беспилотников в составе мобильных огневых групп;

антитеррористическую и антидиверсионную работу;

охрану объектов критической инфраструктуры совместно с военными и правоохранительными органами;

патрулирование горных и лесных территорий и тому подобное.

Развожаев добавил, что задач в оккупированном Севастополе "сейчас много", из-за чего и пришлось открыть набор новых людей в отряд.

Атаки на оккупированный Крым

Стоит отметить, что о наборе россияне объявили на фоне массированных атак беспилотников на оккупированный полуостров. Так, в ночь на 26 апреля в Севастополе и других уголках Крыма вражеская ПВО пыталась сбить дроны в течение нескольких часов. Однако на утро Служба безопасности Украины сообщила об успешном поражении трех военных кораблей россиян и самолета МиГ-31 в Крыму.

20 апреля Главное управление разведки отчиталось о поражении десантных кораблей РФ проекта "Ямал" и "Николай Фильченков", а также радиолокационной станции "Подлет-К1 в Крыму.

18 апреля дроны атаковали бывший штаб ВМС в Севастополе и ряд целей, сообщали местные каналы.