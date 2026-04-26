"Зараз йде захист міста": через атаки ЗСУ в окупованому Севастополі почався набір мешканців у "загони оборони"

На тлі масованих атак безпілотників у тимчасово окупованому Севастополі влада почала закликати мешканців долучатися до так званих "загонів оборони" міста.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв оголосив про набір мешканців у загін "Севастополь", аби протидіяти атакам безпілотників та захищати об'єкти критичної інфраструктури. Про це окупаційний посадовець написав у своєму Telegram-каналі 26 квітня.

"Загін "Севастополь" набирає бійців! Я звертаюся до всіх, хто ладен захищати Севастополь. Наразі йде оборона міста. І наш загін стоїть на захисті Севастополя поряд із силами ППО та Чорноморського флоту", — написав Развожаєв.

Загін було засновано ще у 2023 році за указом російського диктатора Володимира Путіна. Проте зараз, на тлі атак безпілотників, він набув особливої актуальності для окупантів у Севастополі.

Підрозділ, за словами губернатора, виконує низку функцій:

відбиття атак безпілотників у складі мобільних вогневих груп;

антитерористичну та антидиверсійну роботу;

охорону об'єктів критичної інфраструктури спільно з військовими і правоохоронними органами;

патрулювання гірських та лісових територій тощо.

Развожаєв додав, що завдань в окупованому Севастополі "зараз багато", через що і довелося відкрити набір нових людей до загону.

Атаки на окупований Крим

Варто зазначити, що про набір росіяни оголосили на тлі масованих атак безпілотників на окупований півострів. Так, у ніч на 26 квітня у Севастополі та інших куточках Криму ворожа ППО намагалася збити дрони упродовж кількох годин. Однак на ранок Служба безпеки України повідомила про успішне ураження трьох військових кораблів росіян та літака МіГ-31 у Криму.

20 квітня Головне управління розвідки відзвітувало про ураження десантних кораблів РФ проєкту "Ямал" та "Ніколай Фільчєнков", а також радіолокаційної станції "Подльот-К1 у Криму.

18 квітня дрони атакували колишній штаб ВМС у Севастополі та низку цілей, повідомляли місцеві канали.