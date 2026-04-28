Вибухи у Севастополі та на військових аеродромах: окупований Крим атакують дрони (відео)

У ніч на 28 квітня у різних куточках тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Російська протиповітряна оборона активно працювала у районі військових аеродромів "Кача" та "Саки".

Перед цим на території окупованого півострова оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Про це повідомляла окупаційна влада.

Атака на регіон розпочалася ще увечері 27 квітня. Близько 22:00 години Telegram-канал "Крымский ветер" інформував про вибух у районі Феодосії.

Упродовж наступних кількох годин вибухи лунали у небі над Кіровським районом, у Джанкойському районі було чутно сильний вибух та проліт безпілотників. Близько опівночі очевидці повідомляли про вибухи у районі військового аеродрому "Саки" у Новофедорівці. У районі іншого військового аеродрому "Кача" було чутно кулеметну чергу: російська ППО намагалася збити дрони у небі.

Близько 00:30 години повітряну тривогу оголосили і в окупованому Севастополі. Так званий губернатор міста Михайло Развожаєв писав у своєму каналі, що у Севастополі працюють сили ППО, які відбивають атаку українських дронів.

Окупаційний чиновник також повідомляв, що військовим нібито вдалося збити щонайменше 3 БпЛА над містом, у районі Північної сторони та Балаклавському районі.

"За інформацією Служби порятунку Севастополя, жодні цивільні об'єкти у місті не постраждали", — повідомляв Развожаєв.

Інформації щодо наслідків атаки на момент публікації не надходило.

Варто зауважити, що через масовані атаки дронів на окупований Крим місцева влада днями оголосила про набір мешканців у так звані "загони оборони" Севастополя. Людей закликають доєднатися до загонів, щоб допомогти російській ППО відбивати атаки БпЛА.

26 квітня пресслужба СБУ повідомила про ураження трьох військових кораблів росіян та літака МіГ-31 в окупованому Криму.