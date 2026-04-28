Атака дронов в Туапсе: огонь охватил новые резервуары, началась эвакуация (видео)

В ночь на 28 апреля состоялась новая атака дронов на Туапсе и загорелись новые нефтяные резервуары, которые уцелели после предыдущих двух ударов, рассказали росСМИ. Местные власти объявили эвакуацию населения, признав попадание и масштабный пожар, который тушат почти 200 пожарных. Какие последствия нового удара беспилотников по важному объекту РФ?

Через четыре дня после того, как потушили пожар в Туапсе, произошло попадание по резервуарному парку местного НПЗ, говорится в Telegram-канале росСМИ Astra. Жители зафиксировали столбы черного дыма над местом пожара и жалуются на запах гари. Кроме того, мэр Туапсе Сергей Бойко призвал выезжать людей, которые живут на улицах Кошкина, Пушкина и других. Причина эвакуации — возможность распространения огня на соседние участки. На серии видео, снятых свидетелями и камеры видеонаблюдения — новый масштабный пожар после нового ночного попадания БпЛА.

OSINTеры росСМИ установили по кадрам с места событий, что горит резервуарный парк, расположенный неподалеку от установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-12. Перед этим горело на морском терминале, уточняется в заметке. Кроме того, местное "Кедр.медиа" написало, что в реке Туапсе появились черные потоки от возможного разлива нефти.

Взрывы в РФ — последствия удара по Туапсе 28 апреля

Тем временем информацию об ударе по Туапсе расширили в Telegram-канале Exilenova+. Указывается, что горит, вероятно, уже третий нефтяной резервуар, на который перекинулся огонь с соседних объектов. Если пожар пойдет дальше, то "последствия для объекта могут быть значительно серьезнее", говорится в заметке.

На портале мониторинга пожаров FIRMS NASA на месте пожара в Туапсе появились красные пятна с участками повышенной температуры. Видим, что горит в районе резервуаров, расположенных на северо-восток от морского порта.

Взрывы в РФ — данные NASA о свежем пожаре в Туапсе 28 апреля

Взрывы в РФ — что произошло в Туапсе 28 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что из-за атаки дронов начался масштабный пожар на НПЗ в Туапсе. По словам чиновника, на вызов прибыло 164 пожарных и 46 спецмашин. Кроме того, если ситуация ухудшится, то наготове дополнительные группы спасателей, говорится в заметке.

Взрывы в РФ — губернатор Кондратьев об инциденте в Туапсе 28 апреля

Оперативный штаб Краснодарского края в 5:23 подтвердил, что в Туапсе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. При этом Минобороны РФ заявило, что ночью пять российских регионов, а также акваторию Черного и Азовского морей и оккупированный Крым, атаковали 188 украинских дронов. Все дроны сбили средствами ПВО, заверило российское командование. Во время предыдущих ударов генштаб РФ также писал о сбитии всех БпЛА, тем временем инфографика канала "Око Гора" и данные Генштаба показала, что выгорело 28 резервуаров в порту Туапсе.

Взрывы в РФ — какие резервуары повреждены в Туапсе до 28 апреля

Отметим, Фокус писал о взрывах в Туапсе, о которых стало известно в ночь на 28 апреля. В сети появились кадры со вспышками огня в районе порта, а впоследствии местные власти подтвердили воздушную атаку и информировали о "падении обломков".

Между тем предыдущие две атаки на объекты нефтяной отрасли РФ в Туапсе произошли 16 и 20 апреля. На месте удара загорелись резервуары, которые горели в течение почти недели. Продукты горения и "нефтяной дождь" накрыли черноморское побережье: россияне начали жаловаться на экологическую катастрофу.

Напоминаем, ночью было громко в оккупированном Крыму: взрывалось под Севастополем и на военном аэродроме в Саках.