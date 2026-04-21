В РФ продолжает гореть порт Туапсе: "нефтяной дождь" и дым на 300 км (видео)

Дым от пожара на нефтебазе в Туапсе распространился на 300 километров и достиг Ставрополя, написали росСМИ. Спутники зафиксировали столб дыма, который ветер относит на северо-восток вглубь российской территории. В сети появились видео, на которых россияне показывают "нефтяной дождь", который пачкает местность из-за пожара на резервуарах в порту. Какова площадь возгорания в Краснодарском крае Российской Федерации на пятый день горения после удара дронов Украины?

Российские пожарные не могут справиться с возгоранием нефтяных резервуаров, а дым тянется на сотни километров, говорится в сообщении российской редакции "Радио Свобода" в Telegram. Журналисты заметили черный дымный "хвост", который фиксируется мониторинговым порталом NASA Worldview. Кроме того, до сих пор видны зоны с высокой температурой на территории морского порта Туапсе: их показывают на портале пожаров FIRMS NASA. В то же время в сети появились видео, снятые жителями российского города. Россияне показывают черные вязкие капли, похожие на мазут, которые падают на машины и другие предметы. В кадр попало также облако дыма, которое покрывает местность в полукилометре от места съемки.

Медиа написало, со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края, что пожар горит и по состоянию на 21 апреля его еще не потушили. На спутниковом фото NASA видим, как в просвете облаков тянется дым в сторону Ставрополя. На инфографике указано, что ориентировочно длина этого "хвоста" — около 300 км.

Взрывы в РФ — дым от Туапсе до Ставрополя, 21 апреля Фото: NASA Worldview

Ко всему, на карте NASA FIRMS также фиксируются последствия попадания дронов, которое произошло в ночь на 16 апреля. Группа красных пятен, которые могут говорить о пожаре, расположены в юго-восточной части площадки с нефтяными резервуарами в Туапсе. На Google maps можно увидеть, что горит на площади размером 1000 на 300 м, на которой размещено около 50 резервуаров разного размера.

Взрывы в РФ — пожар на нефтяных резервуарах в Туапсе, 21 апреля Фото: FIRMS NASA

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 16 и 20 апреля информировал россиян об атаке дронов Украины, но 21 апреля в Telegram чиновника нет упоминаний об инцидентах в порту.

Взрывы в РФ — события в Туапсе 16-21 апреля

Отметим, Фокус писал о взрывах в РФ и об атаке дронов на нефтяные резервуары в порту Туапсе. Атака состоялась в ночь на 16 апреля. На видео из сети показали столбы дыма и огня, которые охватили территорию на берегу Черного моря. При этом Минобороны РФ заверило, что сбило все украинские дроны которые летели в этом направлении. Местные власти заявили, что инциденты в порту, — это последствия падения обломков. Тогда же появилось спутниковое фото за столбом дым на 150 км, который тянулся от Туапсе на юго-запад в сторону Турции.

Напоминаем, 21 апреля в сети появилась информация о налете дронов на нефтеперекачивающую станцию "Самара", расположенную на расстоянии 950 км от Украины: источники медиа в СБУ подтвердили удар и сообщили о попадании в пять резервуаров.