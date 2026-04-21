У РФ продовжує горіти порт Туапсе: "нафтовий дощ" та дим на 300 км (відео)
Дим від пожежі на нафтобазі в Туапсе поширився на 300 кілометрів та досягнув Ставрополя, написали росЗМІ. Супутники зафіксували стовп диму, який вітер відносить на північний схід вглиб російської території. У мережі з'явились відео, на яких росіяни показують "нафтовий дощ", який бруднить місцевість через пожежу на резервуарах в порту. Яка площа займання у Краснодарському краї Російської Федерації на п'ятий день горіння після удару дронів України?
Російські пожежники не можуть впоратись з займанням нафтових резервуарів, а дим тягнеться на сотні кілометрів, ідеться у дописі російської редакції "Радио Свобода" у Telegram. Журналісти помітили чорний димний "хвіст", який фіксується моніторинговим порталом NASA Worldview. Крім того, досі видно зони з високою температурою на території з морського порту Туапсе: їх показують на порталі пожеж FIRMS NASA. Водночас у мережі з'явились відео, зняті жителями російського міста. Росіяни показують чорні в'язкі краплі, схожі на мазут, які падають на машини та навколишнє деревище. У кадр потрапила також хмара диму, яка вкриває місцевість за пів кілометра від місця зйомки.
Медіа написало, з посиланням на оперативний штаб Краснодарського краю, що пожежа горить і станом на 21 квітня її ще не загасили. На супутниковому фото NASA бачимо, як у просвіті хмар тягнеться дим у бік Ставрополя. На інфографіці вказано, що орієнтовно довжина цього "хвоста" — близько 300 км.
До всього, на карті NASA FIRMS також фіксуються наслідки влучання дронів, яке відбулось в ніч на 16 квітня. Група червоних плям, які можуть говорити про пожежу, розташовані у південно-східній частині майданчика з нафтовими резервуарами у Туапсе. На Google maps можна побачити, що палає на площі розміром 1000 на 300 м, на якій розміщено близько 50 резервуарів різного розміру.
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв 16 та 20 квітня інформував росіян про атаку дронів України, але 21 квітня у Telegram чиновника немає згадок про інциденти у порту.
Вибухи у РФ — події у Туапсе 16-21 квітня
Зазначимо, Фокус писав про вибухи у РФ і про атаку дронів на нафтові резервуари у порту Туапсе. Атака відбулась в ніч на 16 квітня. На відео з мережі показали стовпи диму та вогню, які охопили територію на березі Чорного моря. При цьому Міноборони РФ запевнило, що збило усі українські дрони, які летіли в цьому напрямку. Місцева влада заявила, що інциденти у порту, — це наслідки падіння уламків. Тоді ж 'явилось супутникове фото за стовпом диму на 150 км, який тягнувся від Туапсе на південний захід у бік Туреччини.
Нагадуємо, 21 квітня у мережі з'явилась інформація про наліт дронів на нафтоперекачувальну станцію "Самара", розташований на відстані 950 км від України: джерела медіа в СБУ підтвердили удар і повідомили про влучання у п'ять резервуарів.