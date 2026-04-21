У РФ продовжує горіти порт Туапсе: "нафтовий дощ" та дим на 300 км (відео)

Дим від пожежі на нафтобазі в Туапсе поширився на 300 кілометрів та досягнув Ставрополя, написали росЗМІ. Супутники зафіксували стовп диму, який вітер відносить на північний схід вглиб російської території. У мережі з'явились відео, на яких росіяни показують "нафтовий дощ", який бруднить місцевість через пожежу на резервуарах в порту. Яка площа займання у Краснодарському краї Російської Федерації на п'ятий день горіння після удару дронів України?

Російські пожежники не можуть впоратись з займанням нафтових резервуарів, а дим тягнеться на сотні кілометрів, ідеться у дописі російської редакції "Радио Свобода" у Telegram. Журналісти помітили чорний димний "хвіст", який фіксується моніторинговим порталом NASA Worldview. Крім того, досі видно зони з високою температурою на території з морського порту Туапсе: їх показують на порталі пожеж FIRMS NASA. Водночас у мережі з'явились відео, зняті жителями російського міста. Росіяни показують чорні в'язкі краплі, схожі на мазут, які падають на машини та навколишнє деревище. У кадр потрапила також хмара диму, яка вкриває місцевість за пів кілометра від місця зйомки.

Медіа написало, з посиланням на оперативний штаб Краснодарського краю, що пожежа горить і станом на 21 квітня її ще не загасили. На супутниковому фото NASA бачимо, як у просвіті хмар тягнеться дим у бік Ставрополя. На інфографіці вказано, що орієнтовно довжина цього "хвоста" — близько 300 км.

Вибухи у РФ — дим від Туапсе до Ставрополя, 21 квітня Фото: NASA Worldview

До всього, на карті NASA FIRMS також фіксуються наслідки влучання дронів, яке відбулось в ніч на 16 квітня. Група червоних плям, які можуть говорити про пожежу, розташовані у південно-східній частині майданчика з нафтовими резервуарами у Туапсе. На Google maps можна побачити, що палає на площі розміром 1000 на 300 м, на якій розміщено близько 50 резервуарів різного розміру.

Вибухи у РФ — пожежа на нафтових резервуарах у Туапсе, 21 квітня Фото: FIRMS NASA

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв 16 та 20 квітня інформував росіян про атаку дронів України, але 21 квітня у Telegram чиновника немає згадок про інциденти у порту.

Вибухи у РФ — події у Туапсе 16-21 квітня

Зазначимо, Фокус писав про вибухи у РФ і про атаку дронів на нафтові резервуари у порту Туапсе. Атака відбулась в ніч на 16 квітня. На відео з мережі показали стовпи диму та вогню, які охопили територію на березі Чорного моря. При цьому Міноборони РФ запевнило, що збило усі українські дрони, які летіли в цьому напрямку. Місцева влада заявила, що інциденти у порту, — це наслідки падіння уламків. Тоді ж 'явилось супутникове фото за стовпом диму на 150 км, який тягнувся від Туапсе на південний захід у бік Туреччини.

Нагадуємо, 21 квітня у мережі з'явилась інформація про наліт дронів на нафтоперекачувальну станцію "Самара", розташований на відстані 950 км від України: джерела медіа в СБУ підтвердили удар і повідомили про влучання у п'ять резервуарів.