Дрони атакували станцію "Самара": загрожували ключовому об'єкту перекачування нафти у Новоросійськ

В ніч на 21 квітня дрони дістались до Самарської області Російської Федерації та хотіли пошкодити промисловий об'єкт, заявив місцевий губернатор. У регіоні оголосили план "Ковьор", а OSINTери написали про можливе ураження лінійної виробничо-диспетчерської станції (ЛВДС) "Самара", яка качає нафту у Новоросійськ. Що сталось на об'єкті нафтової галузі РФ на відстані майже 1000 км від України?

Перше попередження про повітряну загрозу для Самарської області пролунало опівночі 21 квітня, ідеться у дописі губернатора В'ячеслава Федоріщева у Telegram-каналі. Через три години посадовець попередив про закриття аеропорту у Самарі, в якому обмежили польоти через повітряну загрозу. Зранку губернатор написав про атаку на промисловий об'єкт і про відбій тривоги.

У дописі Федоріщева вказано, що на місце падіння уламків БпЛА, які начебто збились російськими засобами ППО, вирушили відповідні служби. Також він запевнив, що постраждалих немає, але не уточнив, який саме об'єкт опинився під атакою. Тим часом у місцевому пабліку уточнили, що в аеропорту затримали 10 рейсів і скасували 6: чи чули вибухи, інформації немає.

Вибухи у РФ — Федорищев про тривогу у Самарській області 21 квітня Фото: Скриншот

OSINTери Telegram-каналу Exilenova+ додали, що в ніч на 21 квітня під ударом могла опинитись ЛВПС "Самара". На момент публікації статті українське командування не інформувало про повітряну атаку на стратегічний об'єкт РФ у Самарській області.

ЛВПС "Самара" — ключовий об'єкт магістрального нафтопроводу "Транснефть-Приволга", розповіли профільні росЗМІ. Серед іншого, станція перекачує нафту у порт Новоросійська. На території підприємства є нафтоперекачувальні станції "Самар-1" та "Самара-2", і також є обладнання для змішування потоків нафти. ЛВПС "Самара" називають одним з найбільших об'єктів нафтової галузі у регіоні: на території розміщено 71 резервуар, а площа — близько 216 га.

Вибухи у РФ — як виглядає ЛВПС "Самара" Фото: З відкритих джерел

Вибухи у РФ — скільки резервуарів з нафтою на ЛВПС "Самара" Фото: Google Maps

Стратегічний об'єкт РФ ЛВПС "Самара" розташований на відстані близько 950 км від кордонів України на трасі Р222 поруч з населеним пунктом Просвєт. За 29 км на північний захід — місцевий аеродром, який закривали на час повітряної тривоги.

Вибухи у РФ — яка відстань до ЛВПС "Самара" Фото: Google Maps

Міноборони РФ зранку 21 квітня підтвердило наліт українських дронів. Російське командування повідомило, що вночі збило начебто 97 БпЛА, частина з яких справді прямувало до Самарської області, а інші — у напрямку ще сімох регіонів і також над Чорним морем.

Вибухи у РФ — інші інциденти 21 квітня

Зазначимо, Фокус писав про інші вибухи у РФ, які стались в ніч на 21 квітня. У мережі з'явились відео зі стріляниною у Ростовській області: з'ясувалось, що дрони атакували військову частину та залізничну інфраструктуру. Орієнтовно, інциденти відбулись у районі Новочеркаська.

Нагадуємо, 20 квітня пресслужба ГУР Міноборони показала кадри влучання дронів по російських військових кораблях в окупованому Криму. Аналітики виявили, що за добу Україна уразила п'ять об'єктів: чотири ВДК — "Ямал", "Азов", "Ольшанський", "Микола Фільченков", один ВРК "Славутич").