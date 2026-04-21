БПЛА атакували Новочеркаськ: під удар потрапила військова частина ЗС РФ, — соцмережі (відео)

У ніч на 21 квітня дрони атакували Новочеркаськ, внаслідок чого під удар могла потрапити однай із військових частин російської армії.

Сама частина розташована у селищі Персіановський Ростовської області РФ, повідомив моніторинговий телеграм-канал "Supernova+".

"Новочеркаськ… селище Персіановський… Ймовірно, удар по військовій частині 22179 — 150-й мотострілецькій дивізії", — йдеться у підписі до оприлюдненого відео, на якому зафіксований момент прильоту по об'єкту.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь не реагував на повідомлення про удар по військовій частині в його регіоні.

Українська сторона на момент публікації матеріалу також не коментувала цієї інформації.

