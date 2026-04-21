БПЛА атаковали Новочеркасск: под удар попала воинская часть ВС РФ, — соцсети (видео)

В ночь на 21 апреля дроны атаковали Новочеркасск, в результате чего под удар могла попасть одна из воинских частей российской армии.

Сама часть расположена в поселке Персиановский Ростовской области РФ, сообщил мониторинговый телеграм-канал "Supernova+".

"Новочеркасск... поселок Персиановский... Вероятно, удар по воинской части 22179 — 150-й мотострелковой дивизии", — говорится в подписи к обнародованному видео, на котором зафиксирован момент прилета по объекту.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь не реагировал на сообщения об ударе по воинской части в его регионе.

Украинская сторона на момент публикации материала также не комментировала эту информацию.

Напомним, спецподразделение ГУР "Призраки" поразило в Севастополе крупные российские десантные корабли.

Фокус также писал о том, что в российском Таганроге ракеты атаковали завод ТагАЗ.