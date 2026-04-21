Дроны атаковали станцию "Самара": угрожали ключевому объекту перекачивания нефти в Новороссийск

В ночь на 21 апреля дроны добрались до Самарской области Российской Федерации и хотели повредить промышленный объект, заявил местный губернатор. В регионе объявили план "Ковер", а OSINTери написали о возможном поражении линейной производственно-диспетчерской станции "Самара", которая качает нефть в Новороссийск. Что произошло на объекте нефтяной отрасли РФ на расстоянии почти 1000 км от Украины?

Первое предупреждение о воздушной угрозе для Самарской области прозвучало в полночь 21 апреля, говорится в заметке губернатора Вячеслава Федорищева в Telegram-канале. Через три часа чиновник предупредил о закрытии аэропорта в Самаре, в котором ограничили полеты из-за воздушной угрозы. Утром губернатор написал об атаке на промышленный объект и об отбое тревоги.

В заметке Федорищева указано, что на место падения обломков БпЛА, которые якобы сбились российскими средствами ПВО, отправились соответствующие службы. Также он заверил, что пострадавших нет, но не уточнил, какой именно объект оказался под атакой. Между тем в местном паблике уточнили, что в аэропорту задержали 10 рейсов и отменили 6: слышали ли взрывы, информации нет.

Фото: Скриншот

OSINTеры Telegram-канала Exilenova+ добавили, что в ночь на 21 апреля под ударом могла оказаться ЛВПС "Самара". На момент публикации статьи украинское командование не информировало о воздушной атаке на стратегический объект РФ в Самарской области.

ЛВПС "Самара" — ключевой объект магистрального нефтепровода "Транснефть-Приволжье", рассказали профильные росСМИ. Среди прочего, станция перекачивает нефть в порт Новороссийска. На территории предприятия есть нефтеперекачивающие станции "Самар-1" и "Самара-2", и также есть оборудование для смешивания потоков нефти. ЛВПС "Самара" называют одним из крупнейших объектов нефтяной отрасли в регионе: на территории размещен 71 резервуар, а площадь — около 216 га.

Фото: Из открытых источников

Фото: Google Maps

Стратегический объект РФ ЛВПС "Самара" расположен на расстоянии около 950 км от границ Украины на трассе Р222 рядом с населенным пунктом Просвет. В 29 км к северо-западу — местный аэродром, который закрывали на время воздушной тревоги.

Фото: Google Maps

Минобороны РФ утром 21 апреля подтвердило налет украинских дронов. Российское командование сообщило, что ночью сбило якобы 97 БпЛА, часть из которых действительно направлялась в Самарскую область, а другие — в направлении еще семи регионов и также над Черным морем.

