Які наслідки удару по Туапсе та які координати ураження: димить на 150 км (фото, відео)

Супутник зафіксував стовп диму над портом Туапсе у Російській Федерації, написало медіа "Радіо Свобода". Фото зробили опівдні 16 квітня, через пів доби після атаки дронів. Чорно-сіра хмара покрила відчутний шматок узбережжя, тим часом OSINTери встановили координати точки влучань. Що відбувається у російському порту, з якого відвантажували підсанкційну нафту?

Місцеві російські пабліки повідомили, що палає на нафтопереробному заводі в Туапсе, губернатор заявив, що на території підприємства упали "уламки", ідеться у дописі медіа. При цьому сервіс NASA Worldview з даними про земну поверхню показав чорну пляму, яка тягнеться від російського узбережжя до середини Чорного моря. Орієнтовна довжина "хвоста" від пожежі в Туапсе — близько 150 км.

Вибухи у РФ — стовп диму над Туапсе 16 квітня Фото: Радіо Свобода

У Telegram-каналі OSINTерів "КіберБорошно" провели геолокацію кадрів з Туапсе та встановили точки ураження. В цілому виділили три зони. Перша зона — майданчик з найбільшою пожежею, над якою здійнялась найбільша хмара продуктів горіння: координати 44.098144, 39.090519. Друга — влучання у резервуари, при цьому спершу горіло не сильно, але згодом вогонь перекинувся на сусідні об'єкти і стало справді "гаряче": координати 44.094217, 39.088245. Третя — устаткуванням, яким нафта ішла у морський порт Туапсе: координати 44.092575, 39.083020. Аналітики також уточнили, що з цього порту Росія експортувала 25% нафти.

Відео дня

Вибухи у РФ — точки ураження у порту Туапсе 16 квітня Фото: Telegram / КіберБорошно

Вдень 16 квітня росіяни продовжили викладати відео з Туапсе, фіксуючи наслідки удару дронів. На одному з записів бачимо, що хмара над російським містом схожа на вулкан, який виріс на невластивому для нього місці, ідеться у дописі у каналі Exilenova+.

Крім того, увагу привернули дані сервісу FIRMS NASA з відстеження пожеж: помітили зону підвищеної температури у точці з російською загоризонтною радіолокаційною станцією 29Б6 "Контейнер" [орієнтовні координати 53.8832, 43.9928, Мордовія — ред.].

Українське командування інформувало про наліт на Туапсе — про це написав командувач СБС Роберт Бровді. Водночас даних про загрозу для об'єктів в Мордовії не було.

Зазначимо, зранку 16 квітня у мережі з'явились кадри з Туапсе — над містом здіймалась хмара чорного диму після нічної атаки дронів. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що на території невказаного підприємства насправді упали уламки збитих безпілотників, з якими впоралась російська протиповітряна оборона. Крім того, було гучно поруч з містом Сочі, а у Новоросійську начебто загорілось судно. Міноборони РФ, своєю чергою, повідомило, що успішно впоралось зі 207 БпЛА, у тому числі над тими, які летіли над Чорним морем. Відстань, яку здолали безпілотники на шляху до морського порту Туапсе та місцевого НПЗ — близько 780 км (якщо огинали Крим) або 500 км (якщо летіли навпростець).

Нагадуємо, вдень 16 квітня Роберт Бровді повідомив про ураження двох баз ОТРК "Іскандер" в окупованому Криму та про комбо-удар по ще десятку важливих об'єктів ЗС РФ.