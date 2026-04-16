"Птахи" СБС влучили по двох базах ОТРК "Іскандер": як палали склади та техніка ЗС РФ (відео)

У ніч на 16 квітня підрозділи 9 батальйону "Кайрос" 414 окремої бригади "Птахи" та інших частин Сил безпілотних систем уразили дві точки базування оперативно-тактичного комплексу "Іскандер", повідомив командувач СБС Роберт Бровді. Сумарно уразили 16 цілей. На відео — серія ударів, яким не завадила жодна установка протиповітряної оборони Російської Федерації в Криму.

ОТРК "Іскандер", по яким вдарили в ніч з 15 на 16 квітня, базувались у селах Міжгір'я та Курортне, ідеться у дописі Бровді. Оператори СБС влаштували "комбо-удар", під який потрапила база операторів БпЛА "Рубікон" ЗС РФ, нафтобази, ЗРК "Бук", ЗРК "Панцир" та інші важливі цілі.

Командувач СБС опублікував п'ятихвилинне відео з колекцією ударів по військовій техніці ЗС РФ та по інших стратегічних об'єктах. Удари завдавали вночі, але це не завадило дронам раз за разом влучати в ціль: інколи били двічі в одну точку, і результати (вибухи, стовпи диму та вогню) обов'язково фіксували на відео. Якщо вказані у відеозвіті точки розмісти на карті, то бачимо, що українські безпілотники уразили цілі в тилу за Донецьком, на лінії фронту у Запорізькій області та покрили територію Криму. Зокрема, на окупованому півострові влучили по цілі на східному березі — на узбережжі Азовського моря, а інші влучання — на півдні та в центрі, показує карта.

Вибуху у Криму — точки влучання СБС 15-16 квітня Фото: Google Maps

Список об'єктів ЗС РФ, які потрапили під комбо-удар дронів СБС — працювали 6, 7 та 9 батальйони, 413 полк "Рейд" та 1 оперативний центр:

зенітні комплекси — ЗРК "Панцир" (Феодосія), "Оса-АК" (Водяне), "Бук-М1";

ОТРК "Іскандер" — бази у Міжгір'ї та Курортному;

нафтобази — "Октябрське", Глибокий Яр;

склад боєприпасів — Міжгір'я (склад Чорноморського флоту ЗС РФ);

база операторів БпЛА "Рубікон" — Гірне під Донецьком (склад, майстерня).

Новина доповнюється…