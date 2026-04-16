"Птахи" СБС попали по двум базам ОТРК "Искандер": как пылали склады и техника ВС РФ (видео)

В ночь на 16 апреля подразделения 9 батальона "Кайрос" 414 отдельной бригады "Птахи" и других частей Сил беспилотных систем поразили две точки базирования оперативно-тактического комплекса "Искандер", сообщил командующий СБС Роберт Бровди. Суммарно поразили 16 целей. На видео — серия ударов, которым не помешала ни одна установка противовоздушной обороны Российской Федерации в Крыму.

ОТРК "Искандер", по которым ударили в ночь с 15 на 16 апреля, базировались в селах Межгорье и Курортное, говорится в заметке Бровди. Операторы СБС устроили "комбо-удар", под который попала база операторов БпЛА "Рубикон" ВС РФ, нефтебазы, ЗРК "Бук", ЗРК "Панцирь" и другие важные цели.

Командующий СБС опубликовал пятиминутное видео с коллекцией ударов по военной технике ВС РФ и по другим стратегическим объектам. Удары наносили ночью, но это не помешало дронам раз за разом попадать в цель: иногда били дважды в одну точку, и результаты (взрывы, столбы дыма и огня) обязательно фиксировали на видео. Если указанные в видеоотчете точки разместить на карте, то видим, что украинские беспилотники поразили цели в тылу за Донецком, на линии фронта в Запорожской области и покрыли территорию Крыма. В частности, на оккупированном полуострове попали по цели на восточном берегу — на побережье Азовского моря, а другие попадания — на юге и в центре, показывает карта.

Взрыва в Крыму — точки попадания СБС 15-16 апреля Фото: Google Maps

Список объектов ВС РФ, которые попали под комбо-удар дронов СБС — работали 6, 7 и 9 батальоны, 413 полк "Рейд" и 1 оперативный центр:

зенитные комплексы — ЗРК "Панцирь" (Феодосия), "Оса-АК" (Водяное), "Бук-М1";

ОТРК "Искандер" — базы в Межгорье и Курортном;

нефтебазы — "Октябрьское", Глубокий Яр;

склад боеприпасов — Межгорье (склад Черноморского флота ВС РФ);

база операторов БпЛА "Рубикон" — Горное под Донецком (склад, мастерская).

