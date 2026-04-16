Какие последствия удара по Туапсе и какие координаты поражения: дымит на 150 км (фото, видео)

Спутник зафиксировал столб дыма над портом Туапсе в Российской Федерации, написало медиа "Радио Свобода". Фото сделали в полдень 16 апреля, через полсуток после атаки дронов. Черно-серое облако покрыло ощутимый кусок побережья, тем временем OSINTеры установили координаты точки попаданий. Что происходит в российском порту, из которого отгружали подсанкционную нефть?

Местные российские паблики сообщили, что горит на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, губернатор заявил, что на территории предприятия упали "обломки", говорится в заметке медиа. При этом сервис NASA Worldview с данными о земной поверхности показал черное пятно, которое тянется от российского побережья до середины Черного моря. Ориентировочная длина "хвоста" от пожара в Туапсе — около 150 км.

Взрывы в РФ — столб дыма над Туапсе 16 апреля Фото: Радио Свобода

В Telegram-канале OSINTеров "КиберБорошно" провели геолокацию кадров из Туапсе и установили точки поражения. В целом выделили три зоны. Первая зона — площадка с наибольшим пожаром, над которой поднялось наибольшее облако продуктов горения: координаты 44.098144, 39.090519. Вторая — попадание в резервуары, при этом сначала горело не сильно, но впоследствии огонь перекинулся на соседние объекты и стало действительно "горячо": координаты 44.094217, 39.088245. Третья — оборудованием, которым нефть шла в морской порт Туапсе: координаты 44.092575, 39.083020. Аналитики также уточнили, что из этого порта Россия экспортировала 25% нефти.

Взрывы в РФ — точки поражения в порту Туапсе 16 апреля Фото: Telegram / КіберБорошно

Взрывы в РФ — что произошло в Туапсе 16 апреля

Днем 16 апреля россияне продолжили выкладывать видео из Туапсе, фиксируя последствия удара дронов. На одной из записей видим, что облако над российским городом похоже на вулкан, который вырос на несвойственном для него месте, говорится в заметке в канале Exilenova+.

Кроме того, внимание привлекли данные сервиса FIRMS NASA по отслеживанию пожаров: заметили зону повышенной температуры в точке с российской загоризонтной радиолокационной станцией 29Б6 "Контейнер" [ориентировочные координаты 53.8832, 43.9928, Мордовия — ред.].

Украинское командование информировало о налете на Туапсе — об этом написал командующий СБС Роберт Бровди. В то же время данных об угрозе для объектов в Мордовии не было.

Отметим, утром 16 апреля в сети появились кадры из Туапсе — над городом поднималось облако черного дыма после ночной атаки дронов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на территории неуказанного предприятия на самом деле упали обломки сбитых беспилотников, с которыми справилась российская противовоздушная оборона. Кроме того, было громко рядом с городом Сочи, а в Новороссийске якобы загорелось судно. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что успешно справилось со 207 БпЛА, в том числе над теми, которые летели над Черным морем. Расстояние, которое преодолели беспилотники на пути к морскому порту Туапсе и местному НПЗ — около 780 км (если огибали Крым) или 500 км (если летели напрямик).

Напоминаем, днем 16 апреля Роберт Бровди сообщил о поражении двух баз ОТРК "Искандер" в оккупированном Крыму и о комбо-ударе по еще десятку важных объектов ВС РФ.