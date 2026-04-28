Атака дронів в Туапсе: вогонь перекинувся на нові резервуари, почалась евакуація (відео)

В ніч на 28 квітня відбулась нова атака дронів на Туапсе та загорілись нові нафтові резервуари, які уціліли після попередніх двох ударів, розповіли росЗМІ. Місцева влада оголосила евакуацію населення, визнавши влучання та масштабну пожежу, яку гасять майже 200 пожежників. Які наслідки нового удару безпілотників по важливому об'єкту РФ?

Через чотири дні після того, як загасили пожежу у Туапсе, відбулось влучання по резервуарному парку місцевого НПЗ, ідеться у Telegram-каналі росЗМІ Astra. Жителі зафіксували стовпи чорного диму над місцем пожежі та скаржаться на запах гару. Крім того, мер Туапсе Сергій Бойко закликав виїжджати людей, які живуть на вулицях Кошкіна, Пушкіна та інших. Причина евакуації — можливість поширення вогню на сусідні ділянки. На серії відео, знятих свідками та камери відеоспостереження — нова масштабна пожежа після нового нічного влучання БпЛА.

OSINTери росЗМІ встановили за кадрами з місця подій, що палає резервуарний парк, розташований неподалік від установки первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-12. Перед цим палало на морському терміналі, уточнюється у дописі. Крім того, місцеве "Кедр.медіа" написало, що у річці Туапсе з'явились чорні потоки від можливого розливу нафти.

Вибухи у РФ — наслідки удару по Туапсе 28 квітня Фото: Скриншот

Тим часом інформацію про удар по Туапсе розширили у Telegram-каналі Exilenova+. Вказується, що горить, ймовірно, вже третій нафтовий резервуар, на який перекинувся вогонь з сусідніх об'єктів. Якщо пожежа піде далі, то "наслідки для об’єкта можуть бути значно серйознішими", ідеться у дописі.

На порталі моніторингу пожеж FIRMS NASA на місці пожежі у Туапсе з'явились червоні плями з ділянками підвищеної температури. Бачимо, що горить у районі резервуарів, розташований північніше від морського порту.

Вибухи у РФ — дані NASA про свіжу пожежу у Туапсе 28 квітня Фото: FIRMS NASA

Вибухи у РФ — що сталось у Туапсе 28 квітня

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив, що через атаку дронів почалась масштабна пожежа на НПЗ в Туапсе. Зі слів посадовця, на виклик прибуло 164 пожежники та 46 спецмашин. Крім того, якщо ситуація погіршиться, то напоготові додаткові груп рятувальників, ідеться у дописі.

Вибухи у РФ — губернатор Кондратьєв про інцидент у Туапсе 28 квітня Фото: Скриншот

Оперативний штаб Краснодарського краю о 5:23 підтвердив, що у Туапсе сталась пожежа на нафтопереробному заводі. При цьому Міноборони РФ заявило, що вночі п'ять російських регіонів, і також акваторію Чорного та Азовського морів та окупований Крим, атакували 188 українських дронів. Усі дрони збили засобами ППО, запевнило російське командування. Під час попередніх ударів генштаб РФ також писав про збиття усіх БпЛА, тим часом інфографіка каналу "Око Гора" і дані Генштабу показала, що вигоріло 28 резервуари у порту Туапсе.

Вибухи у РФ — які резервувари пошкоджені у Туапсе до 28 квітня Фото: Око Гора/Telegram

Тим часом попередні дві атаки на об'єкти нафтової галузі РФ у Туапсе стались 16 та 20 квітня. На місці удару загорілись резервуари, які горіли протягом майже тижня. Продукти горіння та "нафтовий дощ" накрили чорноморське узбережжя: росіяни почали скаржитись на екологічну катастрофу.

Тим часом попередні дві атаки на об'єкти нафтової галузі РФ у Туапсе стались 16 та 20 квітня. На місці удару загорілись резервуари, які горіли протягом майже тижня. Продукти горіння та "нафтовий дощ" накрили чорноморське узбережжя: росіяни почали скаржитись на екологічну катастрофу.

Нагадуємо, вночі було гучно в окупованому Криму: вибухало під Севастополем та на військовому аеродромі у Саках.