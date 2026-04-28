"День бабака": Туапсе знову атакували безпілотники, є влучання (відео)

У ніч на 28 квітня безпілотники вкотре атакували Краснодарський край Росії, де під ударом опинилося Туапсе, в якому росіяни лише нещодавно ліквідували пожежу після попередніх масованих ударів.

За попередньою інформацією, під атакою дронів у Туапсе цієї ночі знову могли опинитися морський термінал місцевого порту та нафтопереробний завод. Про це повідомляють OSINT-аналітики.

"Туапсе… Морський термінал і НПЗ знову під атакою БпЛА, є кілька влучань, але без підпалу. Над морем активно працює ППО", — пишуть моніторингові канали.

Проте через кілька хвилин у мережі повідомили, що пожежа після "прильотів" у Туапсе таки здійнялася. Кадри з місця атаки поширили у Telegram-каналах.

За попередніми даними аналітиків, у Туапсе спершу загорілися два резервуари з нафтопродуктами. Проте через деякий час очевидці уточнили, що палають щонайменше чотири резервуари.

Російські медіа пишуть, що Туапсе щонайменше упродовж 2 годин перебувало під атакою дронів. Очевидці нараховують вже не менше 10 вибухів, а у небі періодично видно яскраві спалахи та чутно звуки моторів.

Перед цим по всій території Краснодарського краю РФ оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів. В аеропортах Краснодара, Геленджика та Сочі запровадили обмеження на посадження та виліт літаків.

Офіційної інформації щодо наслідків атаки на Туапсе на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, 27 квітня нові супутникові знімки продемонстрували, що нафтова пляма з Туапсе наближається до палацу Путіна в Геленджику.

Видання "Мілітарний" розповідало, що внаслідок ударів по Туапсе Силам оборони вдалося знищити більшу частину резервуарів НПЗ.