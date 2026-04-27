Нафтова пляма з Туапсе наближається до палацу Путіна в Геленджику

Після атаки на НПЗ і порт у Туапсе в Краснодарському краї, де стояли тіньові танкери РФ, у море потрапила деяка кількість нафти, яка тепер рухається до мису Ідокопас, де розташована резиденція глави Кремля.

На супутниковому знімку Planet, зробленому 26 квітня, нафтову пляму помітили за 30 км від палацу Путіна, який розташований за 20 км від Геленджика. Край плями на знімку опинився на відстані 50 км від Туапсе. Фокус зібрав усе, що відомо.

Палац Путіна в Геленджику Фото: ФБК

Російське видання "Агентство. Новости" повідомляє, що пляма рухається на північ. Забруднення зафіксували біля села Архипо-Осипівка, яке входить до складу Геленджика. Забруднення, судячи зі знімків із космосу і фотографій та відео з місця подій, схоже на нафтове, але з домішкою інших нафтопродуктів, сказав еколог, який попросив про анонімність.

Нафтова пляма з Туапсе рухається до палацу Путіна Фото: Соцсети

Нафтопродукти поширюються в північно-західному напрямку вздовж берегової лінії. Нові дані свідчать про те, що ситуація погіршується: минулого тижня зона забруднення оцінювалася в 50 км. Плівкові сліди фіксувалися як у відкритому морі, так і на березі — від Гізель-Дере до всеросійського дитячого центру "Орлятко". Також пляма зберігається в акваторії Туапсинського порту і біля центрального пляжу міста — 24 квітня внаслідок сильних дощів заблоковані в річці нафтопродукти перелилися через бонові загородження і потрапили в море.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що в Туапсе було знищено 24 резервуари з нафтопродуктами, а чотири — пошкоджено.

При цьому нафтопродукти з пляжів прибирають волонтери лопатами, але тільки на міських пляжах.

Бочки із зібраними нафтопродуктами в Туапсе Фото: Соцсети

"За кілометр далі в бік Сочі роботи не ведуться, хоча мазуту там місцями не менше", — зазначають журналісти. Вивозити мішки з мазутом приватні перевізники не хочуть, а волонтери скаржаться, що влада їм не допомагає.

Ще 24 квітня жителі Туапсе скаржилися на "нафтовий дощ" і нарікали, що "курортного сезону не буде". А коли НПЗ ще горів, то чиновники без будь-яких пояснень просили людей не виходити на вулицю і закривати вікна, продовжуючи наратив, що повітря в місті чисте. Лише до вечора 16 квітня влада Краснодарського краю офіційно повідомила про пожежу: "На території порту загорілося технологічне обладнання".

Жителі Туапсе скаржаться, що у них немає притулків і море в мазуті Фото: Соцсети

Слідом жителі почали розповідати про нафтопродукти в річці Туапсе і Чорному морі. Через чотири дні місто знову атакували безпілотники. Пожежа в порту розгорілася з новою силою.

А місцеві жителі скаржаться, що міська влада і влада регіону нічого не пояснюють і притулків у Туапсе немає.

"Уявіть, уночі в тебе над головою починається стрілянина і вибухи. Вмикаються сирени. А далі що робити? Влада каже, ховайтеся у ванну кімнату. У мене ванну розворотило, наприклад. Немає можливості сховатися... Ми досі не знаємо, де укриття, у кого ключі від підвалів і чи будуть ці люди на зв'язку, якщо трапиться атака. Зараз уже більш серйозний масштаб руйнувань. І навіть є жертви. Але знову жодної роботи з безпеки не проводиться. І це пригнічує", — розповіла одна з місцевих мешканок, поскаржившись, що "дуже багато замовчується".

"Ну подивіться навколо, це схоже на екологічну катастрофу. Нафта з неба капає, дим, тварини і птахи в нафтопродуктах. Ніхто не розуміє, який масштаб руйнувань, якої шкоди завдано природі. Влада каже: надягайте маски. Але наскільки це допоможе? Я намагаюся не ходити по вулиці", — заявила жінка журналістам.

Нагадаємо, 2024 року біля палацу Путіна в Геленджику чули вибухи, а потім почалася пожежа в лісі.

Також у соцмережах опублікували креслення підземної частини палацу Путіна. На кресленнях позначено ліфт, який спускається на глибину до 50 м. Під землею в кімнатах для проживання є запас продуктів і води, також прокладені різні кабелі і є обладнання для тривалого перебування.