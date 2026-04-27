Нефтяное пятно из Туапсе приближается к дворцу Путина в Геленджике

После атаки на НПЗ и порт в Туапсе в Краснодарском крае, где стояли теневые танкеры РФ, в море попало некоторое количество нефти, которая теперь движется к мысу Идокопас, где расположена резиденция главы Кремля.

На спутниковом снимке Planet, сделанном 26 апреля, нефтяное пятно заметили в 30 км от дворца Путина, который расположен в 20 км от Геленджика. Край пятна на снимке оказался на расстоянии 50 км от Туапсе. Фокус собрал все, что известно.

Дворец Путина в Геленджике Фото: ФБК

Российское издание "Агентство. Новости" сообщает, что пятно двигается на север. Загрязнение зафиксировали у села Архипо-Осиповка, которое входит в состав Геленджика. Загрязнение, судя по снимкам из космоса и фотографиям и видео с места событий, похоже на нефтяное, но с примесью других нефтепродуктов, сказал эколог, попросивший об анонимности.

Нефтяное пятно из Туапсе движется к дворцу Путина Фото: Соцсети

Нефтепродукты распространяются в северо-западном направлении вдоль береговой линии. Новые данные свидетельствуют о том, что ситуация ухудшается: на прошлой неделе зона загрязнения оценивалась в 50 км. Пленочные следы фиксировались как в открытом море, так и на берегу — от Гизель-Дере до всероссийского детского центра "Орленок". Также пятно сохраняется в акватории Туапсинского порта и у центрального пляжа города — 24 апреля в результате сильных дождей заблокированные в реке нефтепродукты перелились через боновые заграждения и попали в море.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что в Туапсе было уничтожено 24 резервуара с нефтепродуктами, а четыре – повреждено.

При этом нефтепродукты с пляжей убирают волонтеры лопатами, но только на городских пляжах.

Бочки с собранными нефтепродуктами в Туапсе Фото: Соцсети

"В километре дальше в сторону Сочи работы не ведутся, хотя мазута там местами не меньше", - отмечают журналисты. Вывозить мешки с мазутом частные перевозчики не хотят, а волонтеры жалуются, что власти им не помогают.

Еще 24 апреля жители Туапсе жаловались на "нефтяной дождь" и сетовали, что "курортного сезона не будет". А когда НПЗ еще горел, то чиновники без каких-либо объяснений просили людей не выходить на улицу и закрывать окна, продолжая нарратив, что воздух в городе чистый. Лишь к вечеру 16 апреля власти Краснодарского края официально сообщили о пожаре: "На территории порта загорелось технологическое оборудование".

Жители Туапсе жалуются, что у них нет убежищ и море в мазуте Фото: Соцсети

Следом жители начали рассказывать о нефтепродуктах в реке Туапсе и Черном море. Спустя четыре дня город снова атаковали беспилотники. Пожар в порту разгорелся с новой силой.

А местные жители жалуются, что городские власти и власти региона ничего не объясняют и убежищ в Туапсе нет.

"Представьте, ночью у тебя над головой начинается стрельба и взрывы. Включаются сирены. А дальше что делать? Власти говорят, прячьтесь в ванную комнату. У меня ванную разворотило, например. Нет возможности укрыться… Мы до сих пор не знаем, где укрытия, у кого ключи от подвалов и будут ли эти люди на связи, если случится атака. Сейчас уже более серьезный масштаб разрушений. И даже есть жертвы. Но опять никакой работы по безопасности не проводится. И это угнетает", — рассказала одна из местных жительниц, пожаловавшись, что "очень много замалчивается".

"Ну посмотрите вокруг, это похоже на экологическую катастрофу. Нефть с неба капает, дым, животные и птицы в нефтепродуктах. Никто не понимает, какой масштаб разрушений, какой ущерб нанесен природе. Власти говорят: надевайте маски. Но насколько это поможет? Я стараюсь не ходить по улице", — заявила женщина журналистам.

Напомним, в 2024 году у дворца Путина в Геленджике слышали взрывы, а потом начался пожар в лесу.

Также в соцсетях опубликовали чертежи подземной части дворца Путина. На чертежах обозначен лифт, который спускается на глубину до 50 м. Под землей в комнатах для проживания есть запас продуктов и воды, также проложены различные кабели и есть оборудование для длительного пребывания.