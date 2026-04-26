Сили оборони знищили більшу частину резервуарів на НПЗ в Туапсе: з'явилися знімки з супутника

Українські військові атаками по нафтопереробному заводу в Туапсе знищили або пошкодили більшість резервуарів. Неушкодженими залишилися 18 з 47.

Загальна місткість НПЗ у Туапсе — 159 140 кубічних метрів. Про це повідомляє "Мілітарний".

Після атаки з'явилися супутникові знімки, які оприлюднив OSINT-канал у Telegram "Exilnova+". На них помітно, що більшість резервуарів були знищені чи пошкоджені.

Пошкодження на НПЗ Фото: Exilenova+

Інший канал "Око Гора" підрахував, що внаслідок атаки було 24 резервуари, що становить 52% від загальної кількості. Ще 4 одиниці (9%) зазнали пошкоджень. Неушкодженими залишилися 18 резервуарів (39% парку).

Пошкоджені резервуари Фото: Око Гора

Пошкоджені резервуари Фото: Око Гора

НПЗ у Туапсе — що відомо

Нафтопереробний завод у Туапсе вважають одним із найбільш технологічно складних підприємств "Роснефти". Об'єкт належить до ключових експортних терміналів півдня Росії, через який здійснюється відвантаження нафти на експорт через Чорне море.

Постачання нафти для переробки на завод здійснюється із Західно-Сибірських, Оренбурзьких та Ставропольських родовищ за допомогою трубопроводу Тихорецьк – Туапсе, залізничного, водного та автомобільного транспорту.

Завод здатний переробляти до 12 мільйонів тонн нафти на рік із глибиною переробки близько 98% — надзвичайно високий показник для галузі.

Атаки на НПЗ у Туапсе

Нагадаємо, серія вибухів у Туапсе розпочалася пізно ввечері 15 квітня 2026 року. Місцеві жителі скаржилися на атаку дронів, а на відео з місця подій було видно дим і вогонь над резервуарами з російською нафтою.

Далі удари сталися в ніч на 16-те і 20 квітня, після чого росіяни повідомляли про безліч вибухів і масштабну пожежу. У мережі жителі публікують наслідки пожежі, що замовчує місцева влада.

А поки у Туапсе продовжували третю добу гасити пожежу на НПЗ і морському терміналі, що спалахнула після атаки БпЛА, працівники міжрайонної прокуратури вирішили висадити дерева. Силовики опублікували звіт про озеленення міста напередодні 9 травня, позуючи з деревами і лопатами на тлі стовпів чорного диму.