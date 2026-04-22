Прокуратура Туапсе висадила дерева на тлі чорного диму від пожежі на НПЗ (фото)

Пожежа на нафтопереробному заводі в Туапсе, нафтовий дощ і чорний дим не завадили співробітникам міжрайонної прокуратури висадити дерева.

Силовики опублікували звіт про озеленення міста напередодні 9 травня, позуючи з деревами і лопатами на тлі стовпів чорного диму, пише ресурс "Важные истории".

У прес-службі прокуратури заявили, що висадження дерев — це "продовження традиції дбайливого ставлення до зеленої спадщини міста".

"Тепер Платанова алея стане ще зеленішою, а посаджені дерева згодом виростуть, нагадуючи жителям про важливість збереження природи, історії та пам'яті", — йдеться в публікації прокуратури.

Співробітники прокуратури висаджують дерева до 9 травня Фото: Осторожно, новости

Також там зазначили, що "ця добра ініціатива стала не тільки внеском у благоустрій курортного міста, а й символічним жестом пам'яті про подвиг радянського народу в роки Великої Вітчизняної війни", а працівники прокуратури "отримали змогу внести особистий внесок у збереження історичного вигляду Туапсе і висловити повагу до пам'яті захисників Вітчизни".

Колектив сфотографувався на тлі установи, за якою видно дим Фото: Осторожно, новости

Тим часом у Туапсе 276 осіб і 77 одиниць техніки, зокрема від ГУ МНС у Краснодарському краї, продовжують третю добу гасити пожежу на НПЗ і морському терміналі, що спалахнула після атаки БпЛА. За інформацією екологів, смог розтягнувся до Гарячого ключа і Сочі, він може дійти до Краснодара, а площа нафтової плями, що виникла в акваторії Чорного моря після атаки дронів, становила 10 тис. квадратних метрів.

Туапсе третій день у диму Фото: ASTRA

Нагадаємо, нова серія вибухів у Туапсе почалася пізно ввечері 15 квітня 2026 року. Місцеві жителі скаржилися на атаку дронів, а на відео з місця подій видно дим і вогонь над резервуарами з російською нафтою.

Наступні удари відбулися в ніч на 16-те і 20 квітня, після чого росіяни повідомляли про безліч вибухів і масштабну пожежу.

У соцмережах росіяни скаржаться на "нафтовий" дощ і загальне погіршення ситуації. Росспоживнагляд, зі свого боку, закликав жителів не виходити на вулицю без нагальної потреби і тримати вікна закритими. При цьому відомство нібито не виявило перевищення норми шкідливих речовин у повітрі.