"Море зіпсоване, БПЛА все розносять": росіянка в сльозах дала чесний відгук про Туапсе (відео)

У соцмережах стало вірусним відео, записане якоюсь громадянкою Російської Федерації з Краснодарського краю, яка виявилася засмученою обстрілом та екологічною ситуацією в регіоні на тлі пожеж на НПЗ у Туапсе.

"Я, блін, хотіла з дитиною жити на морі. Море все за***башено цим мазутом, бл***дь. Усе зіпсовано. Х***лі це тут узагалі... БПЛА ці еб***ні літають. Уже, блін, усе, усе розносять. Не знаєш, чи то ти будеш, бл***дь, живий узагалі, прокинешся ти живим чи ні, і твоя дитина", — повідомила росіянка в записаному ролику, який опублікувало видання NEXTA.

Обережно: на відео присутня ненормативна лексика!

Неясно, коли був записаний ролик і що стало причиною її обурення. Але під кінець росіянка задалася питанням "че тут (у Краснодарському краї — ред.) робити взагалі? Х***ли тут жити?"

Примітно, але місцеві пабліки також повідомляли, що укриттів у місті немає, а дрони місцеве ППО збивало над житловими будинками.

"Сьогодні знову прийшла біда і повне розуміння людей, що в Туапсе немає укриттів та інформації, куди бігти... Скоро зробимо великий сюжет про будинок, мешканці якого просиділи просто неба, коли все гриміло, виблискувало й горіло", — заявили місцеві жителі.

"Чому були збиття над будинками? Стояли на вулиці, після потрапляння в газову трубу, поруч уламки дронів. Де бомбосховища? Скільки можна нас ігнорувати? 5-ий рік війни!" — заявила мешканка Туапсе в коментарях.

Це відео стало вірусним як символ гуманітарних та екологічних наслідків триваючої війни Росії проти України.

Екологія в Краснодарському краї погіршилася через розлив мазуту минулого року, коли на дно пішли застарілі річкові танкери, які в принципі не повинні були виходити у відкрите море.

А щодо дронів, неназвана росіянка, мабуть, мала на увазі атаки на НПЗ у Туапсе. Зараз там масштабна пожежа. При цьому росіяни офіційно заявляють, що пошкоджено інфраструктуру морського терміналу і для гасіння пожежі задіяно два пожежні потяги.

Раніше повідомлялося, що було пошкоджено транспортну інфраструктуру в морському порту Туапсе "внаслідок атаки БПЛА". Також школи в Туапсе були закриті 20 квітня. На відео з Туапсе видно, що дим від пожежі видно на багато кілометрів, але при цьому "за підсумками останніх лабораторних досліджень концентрація шкідливих речовин не перевищує норми". При цьому в самому місті пішов "нафтовий дощ".

Нагадаємо, нова серія вибухів у Туапсе почалася пізно ввечері 15 квітня 2026 року. Місцеві жителі скаржилися на атаку дронів, а на відео з місця подій видно дим і вогонь над резервуарами з російською нафтою.

Наступні удари відбулися в ніч на 16 і 20 квітня. І після цього росіяни повідомляли про безліч вибухів і масштабну пожежу.