"Море испорчено, БПЛА все разносят": россиянка в слезах дала честный отзыв про Туапсе (видео)

В соцсетях стало вирусным видео, записанное некоей гражданкой Российской Федерации из Краснодарского края, которая оказалась расстроена обстрелами и экологической ситуацией в регионе на фоне пожаров на НПЗ в Туапсе.

"Я, блин, хотела с ребенком жить на море. Море все за***башено этим мазутом, бл***дь. Все испорчено. Х***ли это тут вообще… БПЛА эти еб***ные летают. Уже, блин, все, все разносят. Не знаешь, то ли ты будешь, бл***дь, жив вообще, проснешься ты живым или нет, и твой ребенок", — сообщила россиянка в записанном ролике, который опубликовало издание NEXTA.

Осторожно: на видео присутствует ненормативная лексика!

Неясно, когда был записан ролик и что стало причиной ее негодования. Но под конец россиянка задалась вопросом "че тут (в Краснодарском крае – ред.) делать вообще? Х***ли тут жить?"

Примечательно, но местные паблики также сообщали, что убежищ в городе нет, а дроны местное ПВО сбивало над жилыми домами.

Відео дня

"Сегодня снова пришла беда и полное понимание людей, что в Туапсе нет укрытий и информации куда бежать… Скоро сделаем большой сюжет о доме жильцы которого просидели под открытым небом, когда все гремело, сверкало и горело", — заявили местные жители.

В Туапсе нет убежищ и дроны сбивают над домами Фото: Скриншот

"Почему были сбития над домами? Стояли на улице, после попадания в газовую трубу, рядом обломки дронов. Где убежища? Сколько можно нас игнорировать? 5-ый год войны!" – заявила жительница Туапсе в комментариях.

Жители Туапсе заявили, что убежищ в городе нет Фото: Скриншот

Это видео стало вирусным как символ гуманитарных и экологических последствий продолжающейся войны России против Украины.

Экология в Краснодарском крае ухудшилась из-за разлива мазута в прошлом году, когда на дно пошли устаревшие речные танкеры, которые в принципе не должны были выходить в открытое море.

А насчет дронов, неназванная россиянка, видимо, имела в виду атаки на НПЗ в Туапсе. Сейчас там масштабный пожар. При этом россияне официально заявляют, что повреждена инфраструктура морского терминала и для тушения пожара задействовано два пожарных поезда.

Ранее сообщалось, что была повреждена транспортная инфраструктура в морском порту Туапсе "в результате атаки БПЛА". Также школы в Туапсе были закрыты 20 апреля. На видео из Туапсе видно, что дым от пожара видно на много километров, но при этом "по итогам последних лабораторных исследований концентрация вредных веществ не превышает нормы". При этом в самом городе пошел "нефтяной дождь".

В Туапсе пошел "нефтяной дождь" Фото: Скриншот

Напомним, новая серия взрывов в Туапсе началась поздно вечером 15 апреля 2026 года. Местные жители жаловались на атаку дронов, а на видео с места событий видны дым и огонь над резервуарами с российской нефтью.

Следующие удары состоялись в ночь на 16 и 20 апреля. И после этого россияне сообщали о множестве взрывов и масштабном пожаре.