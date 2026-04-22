Прокуратура Туапсе высадила деревья на фоне черного дыма от пожара на НПЗ (фото)

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, нефтяной дождь и черный дым не помешали сотрудникам межрайонной прокуратуры высадить деревья.

Силовики опубликовали отчет об озеленении города в преддверии 9 мая, позируя с деревьями и лопатами на фоне столбов черного дыма, пишет ресурс "Важные истории".

В пресс-службе прокуратуры заявили, что высадка деревьев – это "продолжение традиции бережного отношения к зеленому наследию города".

"Теперь Платановая аллея станет еще зеленее, а посаженные деревья со временем вырастут, напоминая жителям о важности сохранения природы, истории и памяти", — говорится в публикации прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры высаживают деревья к 9 мая Фото: Осторожно, новости

Также там отметили, что "эта добрая инициатива стала не только вкладом в благоустройство курортного города, но и символическим жестом памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны", а работники прокуратуры "получили возможность внести личный вклад в сохранение исторического облика Туапсе и выразить уважение к памяти защитников Отечества".

Відео дня

Коллектив сфотографировался на фоне учреждения, за которым виден дым Фото: Осторожно, новости

Тем временем в Туапсе 276 человек и 77 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС по Краснодарскому краю, продолжают третьи сутки тушить пожар на НПЗ и морском терминале, который вспыхнул посде атаки БпЛА. По информации экологов, смог растянулся до Горячего ключа и Сочи, он может дойти до Краснодара, а площадь нефтяного пятна, которое возникло в акватории Черного моря после атаки дронов, составила 10 тыс. квадратных метров.

Туапсе третий день в дыму Фото: ASTRA

Напомним, новая серия взрывов в Туапсе началась поздно вечером 15 апреля 2026 года. Местные жители жаловались на атаку дронов, а на видео с места событий видны дым и огонь над резервуарами с российской нефтью.

Следующие удары состоялись в ночь на 16-е и 20 апреля, после чего россияне сообщали о множестве взрывов и масштабном пожаре.

В соцсетях россияне жалуются на "нефтяной" дождь и общее ухудшение ситуации. Роспотребнадзор в свою очередь призывал жителей не выходить на улицу без необходимости и держать окна закрытыми. При этом ведомство якобы не выявило превышения нормы вредных веществ в воздухе.