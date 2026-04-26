Силы обороны уничтожили большую часть резервуаров на НПЗ в Туапсе: появились снимки со спутника

Украинские военные атаками по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе уничтожили или повредили большинство резервуаров. Невредимыми остались 18 из 47.

Общая вместимость НПЗ в Туапсе — 159 140 кубических метров. Об этом сообщает "Милитарный".

После атаки появились спутниковые снимки, которые обнародовал OSINT-канал в Telegram "Exilnova+". На них заметно, что большинство резервуаров были уничтожены или повреждены.

Повреждения на НПЗ Фото: Exilenova+

Другой канал "Око Гора" подсчитал, что в результате атаки было 24 резервуара, что составляет 52% от общего количества. Еще 4 единицы (9%) получили повреждения. Неповрежденными остались 18 резервуаров (39% парка).

Поврежденные резервуары Фото: Око Гора

Поврежденные резервуары Фото: Око Гора

НПЗ в Туапсе — что известно

Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе считается одним из самых технологически сложных предприятий "Роснефти". Объект относится к ключевым экспортным терминалам юга России, через который осуществляется отгрузка нефти на экспорт через Черное море.

Відео дня

Поставка нефти для переработки на завод осуществляется с Западно-Сибирских, Оренбургских и Ставропольских месторождений посредством трубопровода Тихорецк — Туапсе, железнодорожного, водного и автомобильного транспорта.

Завод способен перерабатывать до 12 миллионов тонн нефти в год с глубиной переработки около 98% — чрезвычайно высокий показатель для отрасли.

Атаки на НПЗ у Туапсе

Напомним, серия взрывов в Туапсе началась поздно вечером 15 апреля 2026 года. Местные жители жаловались на атаку дронов, а на видео с места событий был виден дым и огонь над резервуарами с российской нефтью.

Далее удары произошли в ночь на 16-е и 20 апреля, после чего россияне сообщали о множестве взрывов и масштабном пожаре. В сети жители публикуют последствия пожара, что замалчивают местные власти.

А пока в Туапсе продолжали третьи сутки тушить пожар на НПЗ и морском терминале, вспыхнувший после атаки БпЛА, работники межрайонной прокуратуры решили высадить деревья. Силовики опубликовали отчет об озеленении города накануне 9 мая, позируя с деревьями и лопатами на фоне столбов черного дыма.