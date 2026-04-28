У Туапсе горять резервуари місцевого НПЗ: вогняний гриб над новим резервуаром, — OSINT (відео)

Після атаки дронів 28 квітня на нафтопереробному заводі у Туапсе загорілось чотири нафтові резервуари, встановили OSINTери. При цьому четвертий спалах стався зранку, після займання перших трьох. Мер Туапсе оголосив евакуацію, оскільки пожежа поширюється. Які нові точки займання у Туапсе 28 квітня, через чотири дні після гасіння пожежі від попередніх двох влучань БпЛА?

Під час попередніх атак на Туапсе, які стались 16 та 20 квітня, горіло на території резервуарного парку, а 28 квітня стались влучання на території НПЗ, ідеться у Telegram-каналі OSINTерів "КіберБорошно". Кадри з місця подій зафіксували ранковий спалах на четвертому резервуарі, на який поширився вогонь після 4-5 годин горіння сусідніх. Місцеві жителі без обмежень записують та публікують відео, на яких точно видно, де і що саме горить.

OSINTери озвучили точні координати чотирьох точок у Туапсе, у яких горять резервуари НПЗ. Геолокація показала два палаючі резервуари з координатами 44.103117,39.102745, третій — у точці 44.100777,39.096268, четвертий — 44.103963,39.095760. Також зауважується, що ймовірне "перекидання пожежі на сусідні ємності".

Відео дня

Вибухи у Туапсе — геолокація кадрів влучання 28 квітня Фото: Telegram / КіберБорошно

У каналі Exilenova+ опублікували відео, за якими аналітики встановили координати осередків пожеж 28 квітня 2026 року у Туапсе. На відео — хмари диму та вогонь на території НПЗ. У якусь мить з'являється вогняний "гриб", який охопив новий нафтовий резервуар. При цьому на записі чуємо розмови росіян, які не турбуються через спалахи, а обговорюють життєві проблеми, хоч мер Сергій Бойко оголосив евакуацію з прилеглих вулиць Кошкіна та Пушкіна.

На Google maps можна позначити координати точок горіння, встановлених "КіберБорошном". Бачимо, що один об'єкт — це найменший палаючий резервуар у північній зоні: має орієнтовний діаметр 12 м. Південніше горить резервуар діаметром 24 м, а поруч — ще три таких же, але поки що цілих. Тим часом на північний схід — ще два осередки горіння резервуарів діаметром 35 м: два вже горять, а ще два — ні. Вздовж НПЗ та резервуарів 24 м та 35 м тягнуться вулиці Кошкіна та Пушкіна, з яких евакуюють росіян, побоюючись поширення пожежі та наступних вибухів.

Вибухи у Туапсе — які резервуари горять 28 квітня Фото: Google Maps

Вибухи у Туапсе — що сталось 28 квітня

Фокус писав про вибухи у Туапсе, про які стало відомо в ніч на 28 квітня. Місцева влада близько 3 год попередила про загрозу удару безпілотників по території, розташованій на відстані 500 км від України (по прямій від Херсона). Губернатор Веніамін Кондратьєв визнав атаку БпЛА та заявив, що почалась пожежа на місцевому НПЗ. З його слів, на місце подій прибуло 46 спецмашин та півтори сотні пожежників, і також стоять напоготові нові групи, якщо вогонь ітиме далі.

Зазначимо, перша квітнева атака на Туапсе відбулась 16 квітня. Жителі повідомили про вибухи у районі порту та резервуарів з пальним. Після цього у мережі з'явилась серія відео з хмарами диму, які піднялись над точками влучання. Наступний удар стався 20 квітня. Пожежники загасили вогонь, орієнтовно, чотири дні тому, 24 квітня. Тим часом стопи диму тягнулись спершу у бік Туреччини на відстань 150 км і у бік Ставрополя на 300 км. У мережі з'явились кадри "нафтового дощу", який вкрив чорними маслянистими краплями будинки, автомобілі, берег пляжу та море.

Нагадуємо, зранку 28 квітня, окрім Туапсе, було гучно в окупованому Криму: вибухало біля Севастополя та Саків.