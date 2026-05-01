"ЗСУ скидають нафту з дронів": губернатор назвав пожежі в Туапсе "психологічною атакою"

Губернатор Краснодарського краю прокоментував ситуацію в Туапсе, заявивши, що все перебуває під контролем влади. Він стверджує, що жодних "серйозних" прильотів не було зафіксовано.

За його словами, є лише окремі осередки задимлення та локального горіння. Про це Веніамін Кондратьєв, губернатор Краснодарського краю сказав у інтерв'ю виданню "Анапа Регион".

При цьому він звинуватив Україну у нібито застосуванні "підступної інноваційної" тактики.

"Вони чіпляють до дронів додаткові баки з мазутом. Для чого? Щоб при збитті створити яскраву пляму, дим. Це чистої води психологічна атака, робота на камеру", — заявив він.

Губернатор пояснив, що нібито російські сили ППО збивають дрони, після чого дрон з мазутів розпилюється та горить на землі, що призводить до горіння.

Він наголосив, що ситуація перебуває під повним контролем, а жодних загроз немає.

Водночас у мережі публікують відео, де люди перебувають в респіраторах, а на відео помітно задимлення.

Губернатор похвалив висадку дерев в Туапсе

Окремо він прокоментував ініціавтиву місцевої прокуратури — висадити дерева на фоні стовпа диму над містом. За його словами, дерева висаджують там, де впали українські безпілотники.

"Це дуже правильний, господарський підхід. Ми на кожен їхній акт агресії відповідатимемо створенням", — заявив він.

Висадження дерев Фото: Осторожно, новости

Нагадаємо, що перші атаки Сил оборони на нафтову інфраструктуру у Туапсе відбулись 16 та 20 квітня. Після ударів почалась масштабна пожежа, яку ледь загасили до 24 квітня.

Також, Фокус писав про нові вибухи в Туапсе, які стались в ніч з 27 на 28 квітня. Місцеві жителі опублікували серію відео зі спалахами над резервуарним парком Туапсинського НПЗ, а вдень Генштаб ЗСУ підтвердив ураження. OSINTери проаналізували кадри з місця подій та встановили координати чотирьох палаючих резервуарів.

При цьому росіяни скаржились на "нафтові дощі", які вкривали машини та будинки, і на екологічне лихо, яке перетворило чорноморські пляжі у забруднену мазутом територію.

Також атаки України на нафтопереробний завод у Туапсе спричинили пожежу та розлив нафти, і лише з третього удару примусили Кремль не мовчати, а реагувати, пояснили аналітики Інституту вивчення війни.